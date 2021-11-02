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Российская газета

Появились фотографии нового пикапа на базе "ВПК-Урал"

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Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания" / instagram.com/milindcom/

На базе новейшего российского бронеавтомобиля "ВПК-Урал" конструкторами создана новая модификация - пикап. Как сообщается, первая партия такой техники готова и в ближайшее время будет направлена клиенту.

Это многоцелевое транспортное средство, известное также как ВПК-59095С, впервые было представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Отмечалось, что броневик с колесной формулой 4х4 может служить в качестве платформы для создания целой линейки различных машин, например, командно-штабной, на него можно устанавливать оборудование связи, радиоэлектронной борьбы. Большой заброневой объем позволяет использовать машину в качестве военной "скорой помощи", служащей для эвакуации получивших ранения или травмы военнослужащих.

В конструкции "Урала" используются серийно выпускающиеся узлы и агрегаты, хорошо зарекомендовавшие себя долгой эксплуатацией армейских автомобилей, это существенно снижает стоимость образцов.

Длина автомобиля - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм. Дорожный просвет - 400 мм. Вес - 14 500 кг.

Мощность дизельного двигателя ЯМЗ-536 - 360 л.с. Коробка передач - автоматическая. Подвеска - рессорная. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км. Вместимость - 12 человек.

Основательно усилена противоминная защита - обеспечивается безопасность находящихся внутри людей при взрыве фугаса весом в 6 кг. Для увеличения класса защиты на однообъемный бронированный корпус предусмотрена установка дополнительных экранов.

В минувшем году "ВПК-Урал" наряду с "Атлетом", "Стрелой" и багги на базе "Тигра" приняли участие в масштабном стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Также сообщалось об испытаниях бронеавтомобиля на Ближнем Востоке.





Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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