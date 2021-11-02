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Известия.ru

Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire

Украина никогда не получит оружие от других стран, если будет на этом пиариться. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.

«Желание турок не называть Bayraktar турецкими — это не об их запуганности. Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться. Оружие должно быть для победы, а не пиара. А глядя на Bayraktar я не понимаю, что там технологически такого, что мы бы не могли сделать», — написал он на своей странице в Facebook.

Бывший глава внешнеполитического ведомства указал на то, что страна не может жить на советском оружии и не может только его покупать. По мнению Климкина, выживут только те, кто способен производить свое собственное оружие.

«Если мы в это не уложимся, всегда будем зависеть от кого-то. А ведь мы за независимость», — заключил он.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. Министр указал, что Украина не должна ассоциировать оружие, поставленное Турцией, с Анкарой.

В тот же день внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе, так как в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов, а БПЛА, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, не являются иностранными.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. На следующий день представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что БПЛА на юго-востоке Украины может использовать только специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, а стороны конфликта должны соблюдать сдержанность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

При этом данные об использовании Украиной БПЛА не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).


Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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Германия
Россия
Турция
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Франция
Проекты
БПЛА
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