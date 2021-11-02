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Латвия получила новые финские БТРы

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Источник изображения: warspot.ru

Латвийская армия пересаживается на новые бронетранспортёры. Вчера, 31 октября, пресс-служба Минобороны Латвии сообщила о том, что финская группа компаний Patria начала поставки бронетранспортёров Patria 6×6.

Первая поставка включила в себя четыре бронетранспортёра. Всего же для нужд ВС Латвии планируется закупить порядка двухсот Patria 6×6. В рамках контракта, подписанного в августе текущего года, общая стоимость сделки, включая начальное обслуживание и обучение, оценивается в €200 млн.

Тестирование Patria 6×6

В январе прошлого года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортёра нового типа на основе бронированной платформы финской группы Patria в варианте с колёсной формулой 6×6. В апреле прошлого года к этому соглашению присоединилась Эстония, однако в дальнейшем компании эстонского ВПК выступили за создание отечественной бронемашины.

По заявлению группы Patria, новая бронированная платформа 6×6 «сочетает все лучшие черты» бронетранспортёра Patria AMV с колёсной формулой 8×8 и старых финских бронетранспортёров семейства Sisu\Patria XA с колёсной формулой 6×6, а также «упрощена и удешевлена» по сравнению с Patria AMV.

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Страны
Латвия
Финляндия
Эстония
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
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