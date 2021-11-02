Войти
ЦАМТО

ВМС Португалии получили первый модернизированный фрегат M-класса

574
0
0
Фрегат M-класса ВМС Португалии, (F333) "Бартоломеу Диас"
Фрегат M-класса ВМС Португалии, (F333) "Бартоломеу Диас".
Источник изображения: besthqwallpapers.com

ЦАМТО, 1 ноября. Завершена программа модернизации в середине срока эксплуатации первого из двух фрегатов M-класса ВМС Португалии, (F333) "Бартоломеу Диас" ("Карел Дорман"). Корабль 25 октября вернулся на военно-морскую базу в Лиссабоне.

Как сообщает Janes.com, второй фрегат, "Дон Франсиско де Алмейда" (F334), проходит идентичный процесс на предприятии Dutch Marine Materiele Instandhouding в Ден Хелдере (Нидерланды) с июля 2020 года, завершение которого запланировано на 2022 год.

Организация оборонных закупок (DMO) Министерства обороны Нидерландов заключила с Alewijnse Marine контракт на участие в модернизации фрегатов "Бартоломеу Диас" (F333) и "Дон Франсиско де Алмейда" (F334) в феврале 2019 года.

Контракт стоимостью 240 млн. евро на продажу Португалии двух фрегатов класса "Карел Дорман" из состава ВМС Нидерландов был подписан 2 ноября 2006 года. Построенные компанией De Schelde Group фрегаты "Ван Нес" и "Ван Гален" вошли в состав ВМС Нидерландов в 1994 году и были сняты с вооружения в рамках программы сокращения ВС страны. ВМС Португалии приобрели голландские корабли для замены построенных в 1960-х гг. фрегатов класса "Жоау Белу", проданных в марте 2008 года Уругваю за 13 млн. евро.

Первый фрегат, получивший наименование "Бартоломеу Диас", был передан ВМС Португалии в январе 2009 года и вошел в состав флота 19 мая 2009 года. Второй многоцелевой фрегат серии, получивший наименование "Дон Франсиско де Альмейда", был передан в январе 2010 года.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в январе 2008 года четырьмя операторами фрегатов М-класса, включая Нидерланды, Бельгию, Чили и Португалию, предполагает обеспечение в максимально возможной степени общей конфигурации кораблей, что позволит снизить затраты на их обслуживание.

Проект модернизации в Нидерландах португальских кораблей в рамках механизмов "Группы пользователей фрегатов М-класса" был утвержден в 2016 году. Его стоимость оценивается в 100,63 млн. евро (120,57 млн. долл.). Некоторые улучшения будут выполнены с использованием других процедур приобретения.

Модернизация португальских фрегатов проводится по аналогии с ранее реализованными ВМС Нидерландов и Бельгии проектами. Обновлены жизненно важные системы корабля, такие как система боевого управления, системы связи и управления, другие комплексы, необходимые для поддержания высоких эксплуатационных требований, определенных организациями, членами которых является Португалия (такими как НАТО и Евросоюз).

Программа включает модернизацию систем вооружения. Известно, что планировалось выполнить установку новых систем боевого управления и РЭБ, модернизировать подкильевую ГАС PHS-36, ЗАК "Голкипер", ПКР "Гарпун". Торпедные установки Mk-46 модернизированы до стандарта Mk-54, более эффективного в прибрежных водах, а ЗРК "СиСпэрроу" заменен на усовершенствованный "Эволвед СиСпэрроу".

Модернизация позволит продлить срок эксплуатации кораблей до 2035 года и обеспечит возможность их применения в национальных и многонациональных операциях более высокой интенсивности.

Экипажи кораблей сопровождают работы по модернизации и одновременно проходят обучение, чтобы гарантировать максимальную готовность к эксплуатации новых систем, а также обеспечить необходимое техническое обслуживание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Нидерланды
Португалия
Уругвай
Чили
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
20.05.2020
Боевая импотенция
12.08.2019
Главное – не смотреть друг на друга через прицельную оптику
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе