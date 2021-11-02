ВМС Португалии получили первый модернизированный фрегат M-класса

ЦАМТО, 1 ноября. Завершена программа модернизации в середине срока эксплуатации первого из двух фрегатов M-класса ВМС Португалии, (F333) "Бартоломеу Диас" ("Карел Дорман"). Корабль 25 октября вернулся на военно-морскую базу в Лиссабоне.

Как сообщает Janes.com, второй фрегат, "Дон Франсиско де Алмейда" (F334), проходит идентичный процесс на предприятии Dutch Marine Materiele Instandhouding в Ден Хелдере (Нидерланды) с июля 2020 года, завершение которого запланировано на 2022 год.

Организация оборонных закупок (DMO) Министерства обороны Нидерландов заключила с Alewijnse Marine контракт на участие в модернизации фрегатов "Бартоломеу Диас" (F333) и "Дон Франсиско де Алмейда" (F334) в феврале 2019 года.

Контракт стоимостью 240 млн. евро на продажу Португалии двух фрегатов класса "Карел Дорман" из состава ВМС Нидерландов был подписан 2 ноября 2006 года. Построенные компанией De Schelde Group фрегаты "Ван Нес" и "Ван Гален" вошли в состав ВМС Нидерландов в 1994 году и были сняты с вооружения в рамках программы сокращения ВС страны. ВМС Португалии приобрели голландские корабли для замены построенных в 1960-х гг. фрегатов класса "Жоау Белу", проданных в марте 2008 года Уругваю за 13 млн. евро.

Первый фрегат, получивший наименование "Бартоломеу Диас", был передан ВМС Португалии в январе 2009 года и вошел в состав флота 19 мая 2009 года. Второй многоцелевой фрегат серии, получивший наименование "Дон Франсиско де Альмейда", был передан в январе 2010 года.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в январе 2008 года четырьмя операторами фрегатов М-класса, включая Нидерланды, Бельгию, Чили и Португалию, предполагает обеспечение в максимально возможной степени общей конфигурации кораблей, что позволит снизить затраты на их обслуживание.

Проект модернизации в Нидерландах португальских кораблей в рамках механизмов "Группы пользователей фрегатов М-класса" был утвержден в 2016 году. Его стоимость оценивается в 100,63 млн. евро (120,57 млн. долл.). Некоторые улучшения будут выполнены с использованием других процедур приобретения.

Модернизация португальских фрегатов проводится по аналогии с ранее реализованными ВМС Нидерландов и Бельгии проектами. Обновлены жизненно важные системы корабля, такие как система боевого управления, системы связи и управления, другие комплексы, необходимые для поддержания высоких эксплуатационных требований, определенных организациями, членами которых является Португалия (такими как НАТО и Евросоюз).

Программа включает модернизацию систем вооружения. Известно, что планировалось выполнить установку новых систем боевого управления и РЭБ, модернизировать подкильевую ГАС PHS-36, ЗАК "Голкипер", ПКР "Гарпун". Торпедные установки Mk-46 модернизированы до стандарта Mk-54, более эффективного в прибрежных водах, а ЗРК "СиСпэрроу" заменен на усовершенствованный "Эволвед СиСпэрроу".

Модернизация позволит продлить срок эксплуатации кораблей до 2035 года и обеспечит возможность их применения в национальных и многонациональных операциях более высокой интенсивности.

Экипажи кораблей сопровождают работы по модернизации и одновременно проходят обучение, чтобы гарантировать максимальную готовность к эксплуатации новых систем, а также обеспечить необходимое техническое обслуживание.