Войти
ЦАМТО

С экипажем аппарата АС-40 ТОФ проведена тренировка по спасанию экипажа подлодки, лежащей на грунте

565
0
0
Аппарат Бестер-1
Уникальный глубоководный поисково-спасательный аппарат Бестер-1.
Источник изображения: ВМФ РФ

ЦАМТО, 1 ноября. В заливе Петра Великого состоялось плановое учение поисково-спасательного отряда ТОФ, в ходе которого экипаж спасательного глубоководного аппарата АС-40 отработал действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Работы обеспечивал экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин". Мероприятие было проведено в специальном морском полигоне боевой подготовки, где на глубине около 60 м на дне был закреплен макет комингс-площадки условной подводной лодки, лежащей на грунте.

В ходе учения судно "Георгий Козьмин" прибыло в назначенный район, где с помощью необитаемого глубоководного подводного аппарата "Пантера плюс" был обнаружен и предварительно осмотрен макет комингс-площадки подводной лодки. После этого со спасательного судна спустили на воду глубоководный аппарат АС-40.

Экипаж АС-40 выполнил погружение, вычислил координаты подводного объекта, а после этого осуществил подход к стенд-макету комингс площадки подводной лодки и успешно произвел с ней стыковку на глубине около 60 м.

Мероприятие проведено согласно плану боевой подготовки Тихоокеанского флота. Поставленные задачи учения выполнены в полном объеме.

Справочно:

Спасательный глубоководный аппарат (СГА) АС-40 "Бестер-1" проекта 18271 имеет рабочую глубину погружения 700 м. В числе его особенностей – новейшие системы управления аппаратом; точность позиционирования и навигации на глубине; наличие единой автоматизированной системы управления; более мощные и принципиально новые движительно-рулевые комплексы; новая система наведения, посадки и крепления к аварийной подводной лодке; современная камера стыковки к аварийному выходу из подводной лодки, через которую можно эвакуировать людей при крене до 45 град., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
22.02.2018
В Японском море российский "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
28.01.2013
Всей мощью флота
14.07.2010
Размах впечатляет, а проблемы тревожат
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе