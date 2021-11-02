С экипажем аппарата АС-40 ТОФ проведена тренировка по спасанию экипажа подлодки, лежащей на грунте

ЦАМТО, 1 ноября. В заливе Петра Великого состоялось плановое учение поисково-спасательного отряда ТОФ, в ходе которого экипаж спасательного глубоководного аппарата АС-40 отработал действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Работы обеспечивал экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин". Мероприятие было проведено в специальном морском полигоне боевой подготовки, где на глубине около 60 м на дне был закреплен макет комингс-площадки условной подводной лодки, лежащей на грунте.

В ходе учения судно "Георгий Козьмин" прибыло в назначенный район, где с помощью необитаемого глубоководного подводного аппарата "Пантера плюс" был обнаружен и предварительно осмотрен макет комингс-площадки подводной лодки. После этого со спасательного судна спустили на воду глубоководный аппарат АС-40.

Экипаж АС-40 выполнил погружение, вычислил координаты подводного объекта, а после этого осуществил подход к стенд-макету комингс площадки подводной лодки и успешно произвел с ней стыковку на глубине около 60 м.

Мероприятие проведено согласно плану боевой подготовки Тихоокеанского флота. Поставленные задачи учения выполнены в полном объеме.

Справочно:

Спасательный глубоководный аппарат (СГА) АС-40 "Бестер-1" проекта 18271 имеет рабочую глубину погружения 700 м. В числе его особенностей – новейшие системы управления аппаратом; точность позиционирования и навигации на глубине; наличие единой автоматизированной системы управления; более мощные и принципиально новые движительно-рулевые комплексы; новая система наведения, посадки и крепления к аварийной подводной лодке; современная камера стыковки к аварийному выходу из подводной лодки, через которую можно эвакуировать людей при крене до 45 град., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.