Еще один корабль ВМС США идет в Черное море

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - В Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney, сообщил в понедельник 6-й оперативный флот США.

Он уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море.

"Маунт Уитни" и его команда будут действовать в Черном море вместе союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отметили американские военные.

30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные сразу начали слежение за ним. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - говорилось в сообщении центра.

Корабль USS Mount Whitney является флагманом 6-го оперативного флота США. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиоэлектронной разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.