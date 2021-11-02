Войти
Интерфакс-АВН

Еще один корабль ВМС США идет в Черное море

471
0
0
Флагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney
Флагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - В Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney, сообщил в понедельник 6-й оперативный флот США.

Он уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море.

"Маунт Уитни" и его команда будут действовать в Черном море вместе союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отметили американские военные.

30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные сразу начали слежение за ним. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - говорилось в сообщении центра.

Корабль USS Mount Whitney является флагманом 6-го оперативного флота США. Он предназначен для управления и координации действий ВМС, располагает многочисленными приборами для ведения радиоэлектронной разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей. Корабль может передавать и принимать большие объемы данных в любую точку Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
06.07.2021
Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" вошли в Черное море
01.07.2021
Российская подлодка с "Калибрами" вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze
12.04.2021
Зачем CША снова отправили свои корабли в Черное море
02.02.2021
Видео: Су-24М облетел эсминец "Дональд Кук" на малой высоте
25.01.2021
Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США в Черном море
14.10.2019
Эсминец "Портер" зашел в Черное море в целях обеспечения региональной безопасности - ВМС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе