Войти
Российская газета

АПЛ "Новосибирск" выполнит четыре пуска ракет до конца года

478
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

За два месяца атомный подводный крейсер "Новосибирск" выполнит как минимум четыре пуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" в рамках государственных испытаний.

- АПЛ "Новосибирск" планируется к передаче флоту до конца текущего года. За это время будет выполнено минимум четыре пуска крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Один из пусков будет залповым, с использованием ракет обоих типов, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

К практическим стрельбам планируется приступить с середины ноября, уточнил собеседник агентства. Пуски будут выполняться по морским и сухопутным целям, из надводного и подводного положений. Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" в ходе госиспытаний АПЛ "Новосибирск" запускать не будут, подчеркнул источник.

"Новосибирск" - первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" с обновленным оборудованием и улучшенными характеристиками. Главное ее вооружение - универсальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и - в перспективе - "Циркон".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
Новосибирск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
02.11.2021
Источник: АПЛ "Новосибирск" до конца года выполнит минимум четыре пуска крылатых ракет
27.10.2021
СМИ узнали о готовящемся залпе АПЛ «Новосибирск» крылатыми ракетами
31.05.2021
АПЛ проекта 885М "Новосибирск" выйдет на ходовые испытания в море в конце июня
10.05.2021
"Казань" вошла в подводные силы ВМФ
21.12.2017
Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 11:34
  • 4
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 10:02
  • 1
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 09:01
  • 7
США приступили к блокаде России
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 02.11 03:48
  • 50
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 02.11 02:51
  • 1
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 02.11 01:07
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 01.11 21:44
  • 75
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 17:55
  • 1
SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки
  • 01.11 16:36
  • 21
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе