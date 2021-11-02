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Российская газета

Американские авиалайнеры предложили вооружить крылатыми ракетами

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Источник изображения: Aero Icarus / wikimedia.org

В последние годы ВМС и ВВС США списывают все больше устаревшей техники, и носители крылатых ракет не становятся исключением. Буквально недавно "на пенсию" отправили 17 бомбардировщиков B-1B, вскоре планируется снять с вооружения 22 ракетных крейсера типа Ticonderoga, 28 эсминцев Arleigh Burke типа Block 1 и Block 2. Эти потери будут лишь частично компенсированы строительством новых кораблей.

В этих условиях аналитик Минобороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Реймерс в своей статье для 19FortyFive предложил реанимировать проект по оснащению гражданских самолетов крылатыми ракетами.

Еще в конце 1970-х, когда президент Картер отказался от бомбардировщика B-1A, компания Boeing предложила запускать крылатые ракеты с самолетов 747-200C, переоборудованных в ракетоносцы. Проектом 747 CMCA было предусмотрено создание грузовой модификации самолета, оснащенной девятью внутренними роторными пусковыми установками для ракет AGM-86. Запуск предполагалось осуществлять через специальный бортовой люк в хвостовой части самолета. В отличие от обычного бомбардировщика, такой ракетоносец мог использовать международные авиалинии для скрытного перемещения ракет по всему миру.

На сегодняшний день Boeing 747-200 считаются устаревшими, отмечет Дэвид Реймерс. При этом сами крылатые ракеты за прошедшие годы стали значительно компактнее. В этих условиях можно рассматривать в качестве потенциального носителя широкофюзеляжные Boeing 777-300 и 747-400F. Для превращения в носители ракет им требуются минимальные доработки, так как диаметр фюзеляжа позволяет без проблем разместить внутри роторные пусковые установки.

Главным кандидатом на должность гражданского ракетоносца Реймерс называет Boeing 777-300ER. В нем можно разместить до 19 пусковых установок MPRL, каждая из которых вооружена восемью высокоточными ракетами AGM-158 JASSM. В таком случае каждый самолет сможет нести до 152 ракет. При этом использование на самолете двух двигателей, а не четырех, как у 747-200, сделает его использование еще менее затратным.

В то же время у более крупных Boeing 747-8F и 747-400 тоже есть свои преимущества - за счет больших размеров в них можно разместить 17 и 15 пусковых установок соответственно.

Две эскадрильи таких самолетов, по мнению Реймерса, позволят компенсировать потери ВМС и ВВС, связанные со списанием старой техники.


Илья Максимов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Boeing 747
JASSM
Компании
Boeing
Проекты
Ticonderoga
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