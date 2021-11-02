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ЦАМТО

Лидер Судана ответил на вопрос о создании военной базы России в стране

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Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане.
Источник изображения: © РИА Новости / Ибрагим Ишак

ЦАМТО, 1 ноября. Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране, заявил в интервью "РИА Новости" суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Агентству "РИА Новости" первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.

"У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца", – сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос, повлияют ли последние события в стране на создание базы ВМФ РФ в Порт-Судане.

Ранее информированный источник в суданском военном ведомстве сообщил "РИА Новости", что Судан считает необходимым внести поправки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы получить от РФ экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. В посольстве Судана заверили "РИА Новости", что страна не запрашивала у РФ никаких платежей, а сообщения об этом "безосновательны".

О договоренности создать пункт базирования ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа будет осуществляться силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Проекты
2020-й год
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