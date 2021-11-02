"Росэлектроника" стимулирует развитие отечественной ЭКБ

ЦАМТО, 1 ноября. Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) и АО "НИИЭТ" объединяют усилия по созданию отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) для аппаратуры связи российского производства, в том числе нового поколения.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Концерна "Созвездие" Михаил Артемов и генеральный директор АО "НИИЭТ" Павел Куцько.

Стороны договорились о совместной работе в области реализации технической политики по унификации ЭКБ с привлечением широкой кооперации, а также участия в cквозных проектах Минпромторга России, предусматривающих разработку радиоэлектронной аппаратуры средств связи на основе отечественной электронной компонентной базы.

"Соглашение будет способствовать развитию кооперации между предприятиями радиоэлектронной отрасли, а также реализации производственных планов Концерна в области импортозамещения. Помимо повышения уровня локализации производства нашего оборудования, мы будем работать над формированием технологической базы для создания средств связи следующих поколений", – отметил генеральный директор Концерна "Созвездие" Михаил Артемов.

В рамках взаимодействия планируется разработка, изготовление и поставка отечественных электронных компонентов для создания современной аппаратуры связи, в том числе оборудования стандарта DMR.

"Комплекс работ, которые планируется выполнить с целью импортозамещения ЭКБ в DMR-радиостанциях, позволит АО "НИИЭТ" увеличить степень диверсификации продукции, а в будущем послужит базой для создания современных отечественных компонентов для других видов связного и телекоммуникационного оборудования, включая перспективные", – подчеркнул генеральный директор АО "НИИЭТ" Павел Куцько.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".