Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс

ЦАМТО, 1 ноября. В соединение ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО, дислоцированное в Забайкальском крае, поступил новый автоматический звукометрический комплекс АЗК-7.

Он предназначен для определения местоположения ствольной артиллерии и минометов противника по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов.

С помощью АЗК-7 артиллерийские разведчики будут выполнять поиск, пеленгование источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, передавать информацию на командные пункты по радио и проводным каналам связи.

В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальные кузова-фургоны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.