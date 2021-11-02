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ЦАМТО

Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс

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Комплекс АЗК-7
Машина автоматизированного звукометрического разведывательного комплекса АЗК-7 ("Мезотрон"; 1Б33).
Источник изображения: www.russianarms.ru

ЦАМТО, 1 ноября. В соединение ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО, дислоцированное в Забайкальском крае, поступил новый автоматический звукометрический комплекс АЗК-7.

Он предназначен для определения местоположения ствольной артиллерии и минометов противника по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов.

С помощью АЗК-7 артиллерийские разведчики будут выполнять поиск, пеленгование источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, передавать информацию на командные пункты по радио и проводным каналам связи.

В состав комплекса АЗК-7 входят центральный пункт и три базовых пункта, аппаратура комплекса размещена на четырех автомобилях УРАЛ-43203, имеющих специальные кузова-фургоны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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