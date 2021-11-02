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Николай Евменов: современный Военно-морской флот России является ракетно-ядерным и океанским

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

ЦАМТО, 1 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского регулярного флота. Эти две даты отмечаются 30 октября.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поздравительная телеграмма адмирала Николая Евменова направлена в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей более 80 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

В тексте поздравительной телеграммы главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, в частности, говорится, что "…сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям. В данный момент задачу военно-морского присутствия выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях.

Современный Военно-морской флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океана.

ВМФ России активно обновляется. В состав Военно-морского флота поступают новейшие корабли и подводные лодки, оснащенные оружием, не имеющим аналогов в мире. В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту.

Новые поколения российских военных моряков совершают беспримерные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад. Военные моряки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидовых, общефлотских и международных учений, осваивают новые образцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские традиции…".

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