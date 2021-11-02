Силы воздушной обороны Казахстана усиливают модернизированными зенитными ракетными комплексами

ЦАМТО, 1 ноября. На полигоне "Сарышаган" в Карагандинской области завершились контрольные испытательные стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300ПС, прошедших капитальный ремонт и модернизацию.

Пуски ракет осуществляли боевые расчеты воинских частей противовоздушной обороны. Стрельба велась по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты, в дневное и ночное время.

"На сегодняшний день мы завершаем приемку комплексов, техника пойдет в войска и встанет на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашего государства, – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов. – В приемке были задействованы наши боевые расчеты, которые в ходе практических пусков ракет получили дополнительный практический опыт".

Зенитные ракетные комплексы будут переданы в воинские части Сил воздушной обороны для несения боевого дежурства по защите воздушного пространства Казахстана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Казахстана.