«Байрактары» в Донбассе: почему Берлин и Париж ополчились против Украины (Обозреватель, Украина)

Киев применил в Донбассе запрещенные к использованию средства поражения — БПЛА «Байрактар» турецкого производства. На этом фоне украинский «ястреб» призвал Германию и Францию по примеру США помогать Украине новыми вооружениями. Читатели «Обозревателя» недоумевают: а как же с выполнением Минских соглашений?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось реагировать на вопрос относительно реакции "некоторых стран" на использование украинскими военными беспилотников "Байрактар" в зоне конфликта в Донбассе.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем… Отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", - сказал он.

Сам факт необходимости обнародования такого заявления свидетельствует о том, что в Киеве явно раздосадованы реакций немецких и французских дипломатов. Внешнеполитические ведомства стран - участниц "нормандского формата" выступили с заявлениями, которые сводятся к тому, что они озабочены использованием беспилотников сторонами конфликта.

По сути, Киев поддержали только в посольстве США на Украине. Дипломатическое представительство выступило со специальным заявлением, в котором указывается, что "поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году". Поэтому, по мнению американских дипломатов, отнюдь не Украина обостряет ситуацию в Донбассе.

Вопрос, конечно же, прежде всего в том, зачем Берлину и Парижу понадобилось синхронно выступать против украинских действий. Украина, Германия и Франция, как правило, согласовывают свои переговорные и дипломатические позиции и стараются выступать с единых позиций. Но сейчас мы видим, как посредники демонстрируют, что они занимают некую "срединную" линию между сторонами конфликта.

И это при том, что Россия - несомненный агрессор, а Украина - жертва нападения. В конце концов, ведь даже уничтожение вооружения, из которого обстреливались украинские позиции, происходило на украинской территории, захваченной в результате оккупации.

Однако у немецких и французских дипломатов свои резоны. Они все еще пытаются реанимировать "нормандский процесс", который вновь застыл после саммита руководителей стран "нормандского формата" в Париже, практически сразу же после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Ни в Берлине, ни в Париже, ни, возможно, в Киеве нет понимания того, что этот процесс просто невозможно разблокировать после того, как президент России Владимир Путин разочаровался в готовности своего коллеги Владимира Зеленского идти на уступки Кремлю.

Собственно, недавно заявленный заместителем Путина по Совбезу, бывшим президентом России Дмитрием Медведевым тезис о том, что в Москве с Зеленским разговаривать не будут, а будут ожидать смены власти в Киеве и есть позиция российского руководства. Но в западных столицах и Киеве этой позиции не хотят замечать.

Еще один резон для опасений: мнение о том, что Владимир Путин может использовать историю с "Байрактарами" для эскалации ситуации в регионе и поставок в Донбасс новейшего вооружения для так называемых "корпусов народных республик", не исключено и задействование в конфликте авиации.

Вопрос заключается в том, насколько вооруженные силы Украины готовы к такой эскалации и не станут ли в Киеве просить союзников остановить Путина, как это уже было совсем недавно, во время беспрецедентной концентрации российских войск на границе с Украиной. Но нужны ли Путину поводы для эскалации? И не стоит ли вместо увещеваний помогать Украине новыми вооружениями - к этому США и призывают своих европейских союзников по НАТО - и тем самым уменьшать саму возможность новой войны в регионе?

Ведь если в Кремле будут понимать, что российским вооруженным силам противостоит современная армия, которая способна нанести серьезный удар по позициям противника, там трижды задумаются, прежде чем начинать новое вторжение.

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Комментарии

Николай Чернобровкин

Украина отказывается выполнять Минские соглашения, одобренные Совбезом ООН, сейчас нарушает перемирие, захватывает серые зоны, обстреливает из беспилотников, пытается взорвать этими же беспилотниками нефтехранилище Донбасса, третирует народ Донбасса, и при этом когда ей это напоминают, она визгливо визжит: "А нас за что?". Уходите из серых зон, убирайте своих нацистов, и выполняйте Минские соглашения, подписанные Украиной, и в Донбассе наступит мир.

Рон Ма

Сначала нужно освободить от российских захватчиков Крым и Донбасс.

Vadim Rybalka

Рон мой, Ронька, ну ты тупой. С грядок откинулся, что ли? Так вставай с дивана и вперед.

Слава Украиненко

Раз русские не хотят выполнять Минские соглашения, мы их будем потихоньку утилизировать.

Виктор Потапкин

Мы - это расплывчато Мы - это кто, ты и твои вошки? Кончай давить кнопки, или ты из окопа строчишь?

Олег Надеждин

Виктор Потапкин, по-видимому, "мы" - это никчемные карательные ВСУ + хозяйские войска из НАТО - тоже никчемные, к слову. Надежды юношей питают…

Влад Альцмахер

Э, нет, кастрюли, вот так просто с "Минска" вы не спрыгнете. Слишком просто. Сейчас ловите ответку за турецкий БПЛА, а дальше посмотрим.

Николай Свавильный

Мы на своей земле применяем средства защиты от привезенных из страны-захватчика средств убийств и еще должны перед кем-то оправдываться?

Олег Надеждин

На своей земле? Если б Байден сейчас прочитал этот твой комментарий, то свалился бы со стула от хохота.)

Andrey Kobzev

Хозяин приезжал - появилась смелость. А еще в 2014 году кричали Америка с нами… Много она помогла? Хоть танкер с бесплатным газком выделила?

Виталий Портников