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Российская газета

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море

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Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney.
Источник изображения: US Navy

Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море.

"Флагман Шестого флота Mount Whitney с сотрудниками штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил НАТО начал переход в северном направлении в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО", - сообщается в твиттере флота.

Напомним, что Mount Whitney - это командный корабль типа Blue Ridge. Он предназначен для управления масштабными десантными операциями и использования в качестве плавучего штаба. Серьезного ракетного вооружения он не имеет - лишь пара 35-мм пушек, несколько пулеметов и корабельный зенитный комплекс малого радиуса действия.

Напомним, что два дня назад в Черное море зашел эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, который также входит в состав 6-го флота.

ВМФ России отслеживает маневры в Черном море эсминца Porter и готовится в случае необходимости взять под контроль флагманский командный корабль американцев Mount Whitney.



Илья Максимов

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
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