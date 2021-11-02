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Российская газета

Моряки ТОФ "спасли" экипаж залегшей на дно подводной лодки

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Георгий Козьмин
Спасательное судно "Георгий Козьмин".
Источник изображения: vitalicus 75 / http://fleetphoto.ru/

Поисково-спасательный отряд Тихоокеанского флота провел учения в заливе Петра Великого в Приморье. Команда спасательного глубоководного аппарата отработала действия по оказанию помощи экипажу лежащей на грунте аварийной подводной лодки, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

На специальном морском полигоне на глубине около 60 метров был закреплен макет комингс-площадки условной субмарины. Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" с помощью необитаемого глубоководного подводного аппарата "Пантера плюс" осмотрел его, а затем со спасательного судна спустили на воду глубоководный аппарат АС-40. Осуществив погружение, экипаж вычислил координаты подводного объекта, после чего подобрался к стенд-макету комингс-площадки субмарины и произвел с ней стыковку.

Учение проходило согласно плану боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"

Спасательный глубоководный аппарат АС-40 "Бестер-1" проекта 18271 способен погружаться на глубину до 700 метров. Характеризуется точностью позиционирования и навигации на глубине, наличием единой автоматизированной системы управления, мощными и принципиально новыми движительно-рулевыми комплексами, системой наведения, посадкой и креплением к аварийной подводной лодке, камерой стыковки к аварийному выходу из субмарины, через которую можно эвакуировать людей при крене до 45 градусов.


Ольга Журман

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  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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