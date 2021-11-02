Китай назвал ненаучными и лживыми выводы американской разведки о происхождении коронавируса

Пекин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Выводы о происхождении коронавируса, содержащиеся в рассекреченном докладе американского разведсообщества, недостоверны и ненаучны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В обнародованном в минувшую субботу докладе говорится, что хотя разведсообщество США не пришло к единому мнению, оно по-прежнему считает вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лабораторией (в китайском Ухане - ИФ) инцидент".

Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в докладе.

В связи с этим Ван Вэньбинь заявил: "Ложь, повторенная тысячу раз, все равно остается ложью. Независимо от того, сколько раз этот отчет будет опубликован или из скольких версий он будет состряпан, это не изменит характера подробных политических и ложных отчетов, которые не имеют научной основы или достоверности".

Он отметил, что изучение вопроса о происхождении вируса "является серьезной и сложной научной проблемой, и исследования должны и могут проводиться только учеными всего мира на основе в сотрудничества".

По словам дипломата, американская сторона "одержима политическими манипуляциями", это может только навредить глобальному научному сотрудничеству в области борьбы с эпидемиями и привести к еще большим человеческим жертвам.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.