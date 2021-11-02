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Вестник Мордовии

Версия: взрыв управляемого фугаса уничтожил Т-90 Азербайджана

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В социальных Сетях появилось новое видео, сделанное, по всей видимости, на самом раннем этапе войны в Нагорном Карабахе. В коротком ролике можно увидеть превращенную в груду исковерканного металла боевую машину. По отдельным элементам конструкции можно понять, что перед нами основной боевой танк Т-90С.

Внутренний взрыв сорвал башню, и она рухнула на переднюю часть корпуса, при этом продолжали гореть остатки топлива. В результате расплавились опорные катки. Скорее всего, танк попал на заминированное управляемыми фугасами поле, что и привело к столь фатальным последствиям.

Массовые подрывы азербайджанской техники были обычным делом, особенно в первые дни, когда предпринимались попытки прорвать армянскую оборону. На этом же видео можно разглядеть сгоревшие БТР-82А и БМП-2 с разорванной гусеницей.

Всего азербайджанская армия, по данным блога Оryx, в этом конфликте безвозвратно потеряла 7 танков Т-90С, причем два из них были захвачены противником, еще три танка получили повреждения различного характера

Видео: twitter.com/zloneversleep

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Страны
Азербайджан
Армения
Продукция
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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