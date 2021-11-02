Express (Великобритания): в Европе нагнетаются страхи в связи с охватившей немцев паникой из-за «путинских учебных бомб»

В Европе приняли российские военные транспортники за бомбардировщики и устроили истерику: русские летят! Отметились все — даже «военный эксперт» бывший эстонский президент Тоомас Ильвес. Как ушат воды комментарии американских читателей: «Может, США выйти из такой трусливой НАТО?». А англичане вторят: «Хватит нам спасать Европу, пусть спасается сама!»

Страхи, связанные с возможным нападением России на Европу усилились после того, как русские показали, что подвешивают небольшие неуправляемые бомбы к военно-транспортным самолетам ВВС страны.

На изображениях, опубликованных Министерством обороны Российской Федерации, можно видеть, как техники устанавливают сбрасывающие устройства и бомбы на самолете Ил-76. Эти самолеты обычно используются для перевозки грузов и оружия или для переброски парашютно-десантных войск в заданный район.

На своем сайте Минобороны России пояснило: "В полку военно-транспортной авиации в Псковской области осуществлены рутинные учения, на которых экипажи самолетов провели теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т на штатные пилоны (практическая учебная авиабомба П-50T используется для обучения летного состава практическим навыкам бомбометания. Моделирует все типы неуправляемых авиабомб, в том числе осветительных, радиомаяков и т.д. - Прим. ИноСМИ) и заряжания авиационной пушки. Это штатная военно-учебная программа в военно-транспортной авиации".

Немецкая газета Bild охарактеризовала снимки как "тревожные изображения".

Один из бывших президентов Эстонии также с тревогой отнесся к фотографиям МО РФ.

Тоомас Хендрик Ильвес написал в своем Twitter: "Это же происходит рядом с Эстонией и Латвией!".

Один финский военный специалист сказал, что российские ВВС могут использовать эти устройства, "если они планируют внезапную атаку или внезапный выброс парашютного десанта против врага, который не знает, что его ждет".

Этот эксперт - Петри Мякеля - сказал газете Bild: "Они занимаются этим уже некоторое время, и я никогда не мог точно сказать, почему они думают, что полезно иметь под крыльями военных транспортников четыре 25-килограммовые неуправляемые бомбы (так в тексте, на самом деле масса учебной неуправляемой авиабомбы П-50Т составляет 50 кг - Прим. ИноСМИ)".

По словам господина Мякеля, "официальная российская линия" состоит в том, что самолеты "могут использоваться для обеспечения безопасности зон приземления и аэродромов в сложных районах".

Но это "не имеет большого смысла, поскольку один истребитель может сбросить гораздо больше боеприпасов с гораздо более высокой точностью".

Это не первый случай, когда Россия демонстрирует агрессивные настроения по отношению к своим европейским соседям.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заранее вскрытые агрессивные действия России были отмечены против ее соседей в Восточной Европе.

Он сказал, что Запад становится свидетелем того, как Россия пытается восстановить свою "сферу влияния".

Господин Столтенберг добавил: "Мы видели это в Грузии, в Молдове, на Украине, и это требует ответа со стороны НАТО. Именно поэтому мы сейчас осуществляем самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны".

Столтенберг заявил: "Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны быть уверены, что соответствующим образом адаптируемся к изменениям мира. Так что мы реагируем на то, что делает Россия".

Он отметил, что союзники по НАТО - которые представляют собой крупнейшую объединенную военную организацию в мире - увеличивают расходы на оборону и модернизируют вооруженные силы, чтобы иметь возможность "соразмерно" реагировать на современные угрозы.

Комментарии читателей газеты Express

SuperTrump

ЕС живет за счет путинского газа. Они не могут ему сказать ни слова, если даже он войдет на Украину. Кто-нибудь из европейцев пошевелил хоть пальцем, когда недавно он собрал 100 тысяч войск практически на границе Европы? А сейчас тем более они не смогут ничего сделать. Они же уже видели - Путин тут же отключит им газ!

Hawky

Да ЕС и Германия сами поддались Путину. Никакой войны не будет. Ее не позволит сам ЕС. Если бы русские хотели войны с Европой, они начали бы ее десятилетия назад, когда у них был Варшавский договор. Правда, сейчас у них есть Китай. Но Китай тоже не против Евросоюза. Китай против Америки!

Highlander77

Люди в Евросоюзе жили бы гораздо лучше при Путине, чем при этих еврочинушах!

treadwell42

В этой статье один дурацкий алармизм и больше ничего!

Antinazi

О чем здесь, в Германии, конечно же не очень охотно сообщается, так это о том, что несколько дней назад Путин дал указание "Газпрому" перекачивать в ЕС по трубопроводам больше природного газа, чем требуется по контракту, чтобы там можно было пополнить подземные хранилища "Газпрома". В результате цена на газ во в Европе значительно упала, к неудовольствию США. Имея полные газовые хранилища, Германия имеет достаточно природного газа на 4 зимних месяца. К сожалению, операторы здесь, в Германии, не смогли заполнить хранилища природного газа летом, так как цены на газ в этот момент выросли, и была надежда, что они смогут сделать это дешевле в какой-то момент позже. Так что газовый кризис в Европе постепенно смягчается благодаря Путину.

SMERSH

Да вы только присмотритесь. Большинство лидеров в странах Восточной Европы - коммунисты или их разновидности. Посмотрите на Меркель. Бывшая агентесса Штази. Она проделала огромную работу по разрушению Европы изнутри. Давайте пригласим 1 миллион мужчин боеспособного возраста из зон боевых действий, которые ненавидят нас и чья идеология и религия говорит, что они будут править миром. Армия полезных идиотов. Они придут и разорят всю Европу. Когда придет их время. Русские приходили и спасали нас. Не то, что эти моджахеды. Не поэтому ли все европейские левые ненавидят Путина? Они знают, что их ждет!

ducs

Ну и что? Какой секрет нам открыли эти алармисты? Еще в 90-х годах, когда мы задешево летали на самолетах Ильюшина в Югославию и Болгарию на дешевый отдых из Великобритании, пилоты всегда гордо заявляли нам, что их можно переоборудовать в тяжелые бомбардировщики в течение 4 часов, если потребуется. Ничего не меняется.

19th

Скажите мне, за каким чертом нужна сейчас русским Европа? В ней что, много ресурсов? Нефти, газа, лесов, воды? Может, русским не хватает территории, и им негде жить? А в Европе много свободной земли? Да все европейские фабрики сейчас в Китае! Русские в Европе найдут только озлобленных мигрантов, озлобленную русофобию и немного туризма!

Leytonman

А я думаю: все очень просто. Если бы русские задумывали "неожиданную атаку" на Европу, они бы не публиковали эти материалы и картинки про свои военные транспортники.

Это обычная военная пропаганда, которой и Британия занимается еще больше русских! Разве не ясно?!

Chelseacity

В случае, если кто-то вторгнется в Европу, не рассчитывайте больше на помощь Великобритании. Мы дважды жертвовали своими молодыми людьми, чтобы помочь вам, и взамен вы обратились против нас во Второй мировой войне. Так что защищайся в одиночку, ЕВРОПА, в одиночку!

caligula

Сколько бы мы не лили грязи на Россию, как бы мы ее не любили, но нашим главным врагом всегда остается Франция!

MuskyMole

Я полностью согласен!

Charles Bridge

И эта хваленая мощная НАТО испугалась нескольких небольших неуправляемых бомб, подвязанных веревками под крыльями военных транспортников 1971 года рождения. Да как вам не стыдно!

pikestaff

Не в интересах Путина начинать войну в Европе. Она ему не нужна!

Ему просто нравится время от времени ставить напыщенных европейцев на место. И нельзя сказать, что они этого не заслуживают!

Yankee Away

Мы в Америке тоже не хотим холодной войны. На самом деле, смотря на этих наших ужасных союзников из Европы, нам бы вообще было бы лучше выйти из НАТО! Мы бы выстояли вместе с англичанами и предоставили бы этим посмешищам Германии и Франции честь защищаться самим. А не продолжать субсидировать их оборону и их экономику!

Алекс Филлипс (Alex Phillips)