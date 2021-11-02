В США показали «безответственное поведение» российского спутника

В США показали на компьютерной модели приближение одного из российских космических аппаратов (номер 40258 в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки) серии «Луч» к коммерческому спутнику Intelsat 36. Соответствующий ролик опубликован американской компанией COMSPOC на Vimeo.

Инцидент произошел, согласно заявлениям американской стороны, в ноябре 2019 года, когда «Луч» приблизился к Intelsat 36 на расстояние в 1,8 километра.

«Если они (русские или китайцы — прим. «Ленты.ру») собираются сделать что-то вроде такого приближения к другому спутнику, это, вероятно, может быть оценено как безответственное поведение», — сказал американскому изданию Breaking Defense руководитель отдела ситуационной осведомленности в космосе компании COMSPOC Джим Купер.

Эксперт заметил, что подобное сближение может завершиться катастрофой.

Breaking Defense утверждает, что всего космический аппарат серии «Луч» сближался с более чем двумя десятками спутников.

В апреле 2015 года, по данным Space News, российский космический аппарат оказался на расстоянии около десяти километров от спутника Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российское изделие противоспутниковым оружием.

Иван Потапов