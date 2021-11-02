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Российская газета

Самолету Ту-142 присвоили имя героя-фронтовика Александра Клубова

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Источник изображения: Минобороны РФ

На военном аэродроме Северного флота Кипелово в Вологодской области, где дислоцируются самолеты дальней противолодочной авиации, самолету Ту-142 присвоили имя "Александр Клубов". На эту церемонию в воинскую часть специально приехала внучатая племянница героя-фронтовика Анна Бочкарева.

В ее присутствии на самолете открыли нанесенные на фюзеляж имя прославленного летчика, изображение двух медалей Золотая Звезда, которых Александр Клубов был удостоен за подвиги в небе Великой Отечественной войны, и Андреевский флаг - символ российского ВМФ. Отдавая дань памяти дважды Герою Советского Союза Александру Клубову, экипажи дальней противолодочной эскадрильи прошли торжественным маршем у именного Ту-142.

Боевая машина названа в честь выдающегося летчика-истребителя капитана Александра Федоровича Клубова. Он воевал под командованием легендарного советского аса Александра Покрышкина и трагически погиб 1 ноября 1944 года в Польше при посадке самолета Ла-7 на прифронтовой аэродром.

В пресс-службе Северного флота рассказали, что традиция называть самолеты именами героев давно прижилась в частях морской авиации СФ. Во многих эскадрильях есть боевые машины, на фюзеляжах которых нанесены имена воздушных асов Великой Отечественной и пилотов, прославившихся в послевоенный период.

Что касается Ту-142, среди которых теперь есть борт с именем Александра Клубова, то эти самолеты предназначены для борьбы с подводными лодками противника в дальней морской зоне, а также для ведения различных видов разведки, в том числе ледовой - в Арктике.


Юрий Гаврилов

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Ту-142
Проекты
Арктика
СФ
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