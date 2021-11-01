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Интерфакс-АВН

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 планируется совершить во второй половине 2022 года

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Париж. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Европейское космическое агентство (ESA) собирается осуществить первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 во второй половине 2022 года, следует из данных французской компании-разработчика Arianespace.

Ракета придет на смену нынешней европейской ракете Ariane 5, которая до последнего времени являлась главным средством ESA для вывода на орбиту космических аппаратов. С ее помощью с 2002 года было выполнено 111 запусков, 106 из которых были полностью успешными.

Ariane 6 предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса для нее оценивается в 4 млрд евро.

Ракета-носитель Ariane 6 будет использоваться в двух версиях. Версия A62 - это лёгкая ракета, оснащенная двумя твердотопливными боковыми ускорителями, которая предназначается для вывода двух небольших по массе спутников, например, аппаратов связи, массой до 5 тонн на геопереходную орбиту и 10,35 тонн на низкую опорную орбиту.

Ariane 6 в версии A64 - это тяжелый носитель с четырьмя боковыми ускорителями. Она будет применяться для вывода на орбиты тяжелых космических аппаратов научного и военного назначения. Ракета способна выводить на орбиту до 11,5 тонн на геопереходную орбиту и 21,5 тонн на низкую опорную орбиту.

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Страны
Гвиана
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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