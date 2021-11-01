FT узнала позицию союзников США о праве первыми наносить ядерный удар

Союзники опасаются, что США пересмотрят ядерную политику и перейдут к принципу «единственной цели» — он подразумевает, что Вашингтон использует ядерное оружие исключительно для сдерживания или в качестве ответной меры

Страны - союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают президента Джо Байдена не менять действующую ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми, сообщает Financial Times. Как пишет газета, это "может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай".

Американская администрация сейчас анализирует политику США в отношении применения ядерного оружия. Ранее в этом году, как сообщили источники газеты, Соединенные Штаты разослали опросы на эту тему своим союзникам, большинство высказались против любых изменений.

Некоторые союзники полагают, что США могут перейти к принципу "единственной цели" - он подразумевает, что Вашингтон будет использовать ядерное оружие исключительно при определенных обстоятельствах, например для сдерживания или в качестве ответной меры. По мнению противников этого, такой переход "придаст храбрости" России и Китаю.

"Это может стать огромным подарком Китаю и России", - заявил FT неназванный европейский чиновник.

Как отмечает газета, позиция США о применении ядерного оружия оставалась "намеренно расплывчатой" со времен холодной войны. Она предполагает, что Соединенные Штаты могут нанести первый удар, поэтому союзники в Европе и Тихоокеанском регионе чувствуют себя защищенными под американским "ядерным зонтиком", пишет FT.

О том, что США работают над новой ядерной доктриной, в октябре заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

В докладе Пентагона "Обзор ядерной политики" от февраля 2018 года говорится, что США никогда не принимали принцип неприменения ядерного оружия первыми и с учетом современных угроз такая политика была бы неоправданна. "Политика США по-прежнему заключается в сохранении определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу", - отмечается в документе.

Условия применения Россией ядерного оружия описаны в пункте 27 Военной доктрины, которая была обновлена в 2014 году. В нем указано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства".

Автор: Наталия Анисимова