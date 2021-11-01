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Системы безэкипажного судовождения начнут разрабатывать в Университете Иннополис

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Самоуправляемый транспорт
Самоуправляемый транспорт.
Источник изображения: iot.ru

Корпорация морского приборостроения (КМП) создаст центр разработок в Университете Иннополис для испытания систем безэкпижаного судовождения и других задач. Об этом сообщает ТАСС.

Подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством Татарастана и АО „КМП“. Стороны договорились о совместной работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе нового центра будут заниматься разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры. Кроме того, планируется проектирование и строительство судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана.

Стороны договорились проработать вопрос о создании в Татарстане полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики, — говорится в сообщении.

Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.

Исторически мы очень плотно работаем с татарстанскими предприятиями, например, с Зеленодольским заводом им. А. М. Горького. Надеюсь, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с Татарстаном только усилятся. Мы уже побывали в Иннополисе и определили с коллегами основные направления нашей совместной работы. Считаем дальнейшее сотрудничество с Университетом Иннополис очень перспективным, — сказал гендиректор АО «Корпорация морского приборостроения» Леонид Стругов.

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с АО «КМП» по шести приоритетным направлениям. 

Уверен, что данное взаимодействие принесет плодотворные результаты и позволит реализовать гражданское направление в деятельности АО „КМП“ — с учетом компетенций, которые в Иннополисе уже имеются и будут расширяться в рамках недавно созданного на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту, — сказал Шайхутдинов.

АО «Корпорация морского приборостроения» является основным разработчиком и производителем приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения в надводных судах, подводных лодках и космосе.

Александр Бутусов

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