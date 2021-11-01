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Для дронов выделят специальные радиочастоты

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Для дронов выделят специальные радиочастоты
Для дронов выделят специальные радиочастоты.
Источник изображения: industry-hunter.com

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить частоты 5850-6425 МГц для связи беспилотных воздушных судов с их операторами. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на iz.ru.

В пояснительной записке к проекту указывается, что выделения «беспилотных» частот неопределенному кругу лиц необходимо по причине активного расширения рынка дронов.

По словам главы компании «Спектрум Менеджмент» Вадима Поскакухина, «беспилотные» частоты требуются и чтобы управлять дронами, и чтобы получать от них данные, фото- и видеоматериалы. В настоящий момент указанные частоты используются базовыми станциями систем беспроводного интернет-доступа, но свободные каналы в нужном диапазоне существуют во многих районах страны.

Также эксперт отметил, что сегодня для управления дронами «переиспользуются» частоты от других технологий. Так, гражданскими беспилотниками преимущественно управляют и получают от них видеоданные на частотах 2,4 ГГц, на которых работает WiFi. В результате создаются помехи работе дронов, особенно если их много скапливается в одном месте.

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