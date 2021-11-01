Малогабаритную РЛС для обнаружения беспилотников создали в России

Разработана малогабаритная радиолокационная станция (МРЛС) "Волна", предназначенная для круглосуточного и всепогодного поиска, обнаружения и сопровождения сверхмалых беспилотников.

Наряду с большими ударными беспилотными летательными аппаратами большую угрозу безопасности представляют совсем маленькие дроны, выполняющие разведывательные функции. Особенно мультикоптеры. Когда дрон вертолетного типа зависает, то классическими радарами, использующими доплеровский эффект, обнаружить его невозможно - он становится невидим. А если принять во внимание, что такие аппаратики имеют совсем мизерную эффективную отражающую поверхность, то обнаружить их действительно почти невозможно. Предположим, на какой-то стратегически важный объект злоумышленник смог пронести мультикоптер, оснащенный целым комплексом шпионской аппаратуры, и под покровом ночи его запустить. Такой коптер поднимется на большую высоту, где его визуально определить невозможно и начнет собирать информацию. Он не станет передавать ее в эфир, а так же ночью опустится и передаст собранные данные своему хозяину.

Сегодня поймать такого шпиона почти невозможно. Но группа молодых специалистов под руководством генконструктора Алексея Царькова смогла разработать технологии, которые позволяют мгновенно фиксировать непрошенного беспилотного гостя. Даже неподвижного.

Как рассказали разработчики, созданная ими трехкоординатная многолучевая активная антенная система позволяет существенно повысить технические характеристики малогабаритных радиолокационных станций. Уже сегодня можно говорить о следующих преимуществах: круглосуточный всепогодный режим работы; автоматическое оповещение при обнаружении БПЛА; получение результатов в режиме реального времени; интеграция с системами подавления БПЛА. Важно то, что для использования радиолокационной аппаратуры не требуется специального разрешения. Инструментальная дальность обнаружения подозрительной цели - 5 км. Обнаружение малых БПЛА с ЭПР от 0,01 кв.м на расстоянии 1 км. Радарный комплекс обеспечивает измерение дальности, азимута и скорости цели, ее постоянное автосопровождение. Также есть функция автоматического оповещения при возникновении угрозы. После обнаружения и распознавания МРЛС отправляет мгновенный сигнал тревоги на пункт охраны и продолжает сопровождение цели. На экран оператора выводится текущее местонахождение БПЛА и характеристики его полета.

МРЛС "Волна" способна работать круглосуточно с минимальным потреблением электроэнергии. Она предназначена для применения в составе единого комплекса технических средств системы охраны, включающего средства обнаружения, идентификации и сопровождения БПЛА, средства противодействия несанкционированному проникновению беспилотников в охраняемую зону. Такая радиоэлектронная станция идеально вписывается в концепцию "Безопасный город".

Сергей Птичкин