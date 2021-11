Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной

Американская газета "The Washington Post" в опубликованном 30 октября 2021 года материале Paul Sonne, Robyn Dixon и David L. Stern "Russian troop movements near Ukraine border prompt concern in U.S., Europe" ("Передвижения русских войск у границы с Украиной вызывают обеспокоенность в США и Европе") сообщает о начавшемся, по западным данным, новом наращивании группировки Вооруженных Сил России на границах с Украиной.

Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" из состава, предположительно, 448-й ракетной бригады (Курск) 20-й гвардейской общевойсковой армии, заснятые в Брянске, 27.10.2021 (с) кадр из видео из социальных сетей

Возобновление наращивания русских войск у границы с Украиной вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и ​​Европе, которые отслеживают то, что они считают необычной передислокацией техники и личного состава на западном фланге России.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности , поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, заявили, что эти передислокации войск усилили опасения, которые возникли в апреле, когда самый большое наращивание войск России вблизи границы Украины за несколько лет вызвало международный протест.

Возобновление передвижений русских войск в этом районе произошло по мере того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины. Русские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина и ниже, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом и даже ставя под сомнение его суверенитет. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины представляет собой "красную черту" для Москвы.

Ситуация также складывается из того, что продолжающийся семь с половиной лет конфликт между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства против позиции на Донбассе. Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протесты Москвы.

Особенно напряженные отношения между Москвой и НАТО. Россия приостановила свою миссию в НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс выслал восемь членов российской миссии по обвинению в шпионаже.

Что делают русские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно.

В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны русские воинские эшелоны и конвои, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

"Дело в том, что это не учения. Похоже, это не тренировочное упражнение. Что-то происходит. Что это?" - сказал Майкл Кофман, директор программы изучения России в некоммерческой аналитической группе CNA из Вирджинии.

Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать эти передислокации, особенно в последние недели, после того как Россия завершила в середине сентября на своем западном фланге масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как "Запад-2021".

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в сибирском городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого присоединились к другим русским войскам у границы с Украиной. Кофман также сказал, что изображения, похоже, показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное соединение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в своем заявлении, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

По оценке Данилова, численность русских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму.

Москва вызвала тревогу, сосредоточив в прошлом крупные контингенты войск у границы с Украиной только для того, чтобы впоследствии вывести эти силы и развеять опасения по поводу нового вторжения в Украину.

Украинские власти видят в таких шагах способ Москвы сохранить напряженность и неопределенность. С 2015 года, когда линия фронта конфликта была более или менее заморожена, наращивание сил не приводило к массовому захвату территории со стороны России или поддерживаемых ею сепаратистских сил.

Кофман сказал, что на этот раз ситуация, возможно, заслуживает особого внимания, поскольку Россия, похоже, снизила свой порог для того, что побудит Кремль действовать на Украине.

"Я думаю, вам нужно сделать шаг назад и взглянуть на прошедший год целостно, и если вы это сделаете, вы узнаете, что русский тон и месседж по Украине кардинально изменились", - сказал он.

В заявлениях, сделанных в течение года, Путин и другие высокопоставленные русские официальные лица заявили, что расширение деятельности НАТО на Украине представляет собой "красную черту" для Москвы, тогда как ранее они называли членство Украины в НАТО шагом, с которым они не могли мириться. - сказал Кофман.

"Похоже, что Россия смещает линию приемлемого", - сказал он.

Путин изложил эту точку зрения в июльской статье, заявив, что Украина функционально контролируется западными странами для разжигания антирусских настроений.

"Мы никогда не позволим использовать наши исторические территории и близких нам людей, живущих на них, против России", - написал Путин . - "И тем, кто предпримет такую ​​попытку, я хотел бы сказать, что таким образом они разрушат свою страну".

В комментариях на дискуссионном клубе "Валдай" в этом месяце Путин сказал, что формального членства Украины в НАТО может никогда не быть, "но военная экспансия на ее территории уже идет, и это действительно представляет угрозу для Российской Федерации".

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель главы Совета безопасности России, в статье 11 октября в газете "Коммерсантъ" назвал Украину "вассальным государством", находящимся "под прямым иностранным контролем".

Ранее союзник Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в строительстве военных баз НАТО на Украине с использованием учебных центров в качестве прикрытия.

Военнослужащие США в течение многих лет обучают украинские силы на Западной Украине. Эта инициатива была предпринята Вашингтоном и его союзниками по НАТО после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украинские войска также участвовали в совместных учениях с США и их союзниками по НАТО. Соединенные Штаты предоставили Украине противотанковые системы Javelin, но не принимали активного участия в боевых действиях.

Кофман сказал, что в этом году Россия неожиданно вложила большие средства в создание готового резерва для своих вооруженных сил, а также приказала силам отрабатывать мероприятия по противодействию БЛА и комплексам Javelin, связанные с конфликтом на Украине, что привлекло внимание военных аналитиков.

Путин осудил комментарии министра обороны США Ллойда Остина, который во время визита в Украину в этом месяце назвал Россию препятствием на пути к миру и сказал, что членство в НАТО остается открытым для Киева. Остин, имея в виду Россию, сказал, что ни одна страна не имеет права наложить вето на членство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг обвинила Украину в планах силового восстановления контроля над Донбассом. Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продажа турецких беспилотников Украине потенциально "дестабилизирует" ситуацию.

Представители МИД Германии и Франции выразили обеспокоенность по поводу использования Украиной дронов турецкого производства и призвали к деэскалации. Но украинские официальные лица заявили, что их страна реализует свое право на самооборону после того, как в результате обстрела русской гаубицей один украинский военнослужащий был убит, а другой был ранен.

"Когда украинская армия чувствует необходимость защитить свою землю, она это делает. И он будет действовать дальше в соответствии с этим принципом" - заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в пятницу.

"Мы не наступаем, мы просто отвечаем", - добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "активно распространяет фейки об Украине, которая якобы готовит наступление или другую чушь. К слову, Украина не готовит наступление на Донбассе".

Кулеба отметил, что Москва оставила технику и личный состав, которые были отправлены к украинской границе во время весенней подготовки и сентябрьских учений.

По словам Кулебы, русские "отозвали лишь крошечную часть армады".

Посольство США в Киеве предупредило в пятницу, что Россия неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил "в прямое нарушение" июльского соглашения о прекращении огня 2020 года.

"Официальная русская риторика о том, что Украина усугубляет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - говорится в заявлении посольства США.