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ТАСС

Запуск спутника "Скиф-Д" запланировали на конец сентября 2022 года

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Спутник выведут на среднюю круговую орбиту высотой 8 070 км

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Запуск спутника "Скиф-Д" на круговую орбиту высотой 8 070 км запланирован на конец сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"Скиф-Д" будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8 070 км. Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, уточнили в госкорпорации, компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в состав Роскосмоса) начала работы по созданию экспериментального космического аппарата "Скиф-Д".

"Специалисты ИСС разрабатывают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях кооперации ведется разработка и изготовление комплектующих", - отметили в госкорпорации.

Предполагается, что "Скиф-Д" войдет в одноименную спутниковую группировку для отработки новых технических решений по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса России.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ИТ
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