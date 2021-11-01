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Техкульт

Армия США профинансировала сборку боевого 300-киловаттного лазера

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300-кВт лазер

Победителями конкурса среди потенциальных разработчиков сверхмощного боевого лазера, объявленного армией США, стали General Atomics (GA) и Boeing. По замыслу командования, в перспективе он сможет уничтожать скоростные воздушные цели, включая гиперзвуковые ракеты.

Речь идет о системе лазерного оружия «с распределенным усилением высокой энергии мощностью 300 кВт». Она позволит эффективно решать проблемы охлаждения, характерные для боевых лазеров с высокой энергией. Система распределенного усиления состоит из нескольких небольших последовательно расположенных блоков, что позволяет рассеивать им свое тепло. Световой луч вначале выстреливается в первый блок, после чего «передается» по всей цепочке блоков, не создавая проблем с перегревом. Данная схема позволяет создать масштабируемый прототип нового оружия.

Лазерное оружие

По словам вице-президента GA по разработке лазерных систем Майкла Перри, прототип – это «7-е поколение» уже созданной системы распределенного усиления, где две лазерные головки помещены в компактный легкий корпус. Многочисленные усовершенствования позволили разработчикам довести возможности однолучевого DG-лазера практически до характеристик волоконных лазеров. Пока неизвестно, где в будущем будут устанавливаться такие сверхмощные боевые лазеры – на самолетах или грузовиках. Пока же в GA не жалеют красок для описания мощи 300-киловаттного боевого лазера.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
General Atomics
Проекты
ГЗЛА
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