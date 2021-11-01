В Тайване создан экзоскелет, дающий солдатам суперсилу

Тайваньский экзоскелет

Специалисты Чжуншаньского института науки и технологии (Тайвань) создали экзоскелет для нижней части тела, который позволит значительно нарастить физические возможности военнослужащих на поле боя.

Экзоскелет – часть программы «Taiwan Ironman» с бюджетом 5,7 млн. долларов, рассчитанной на четыре года. По словам руководителя проекта Джен Куо-куанга, костюм значительно снижает нагрузку на ноги и суставы, что дает возможность солдату переносить тяжести на большие расстояния со скоростью 6,4 км/ч. Экзоскелет работает за счет встроенных аккумуляторных батарей.

Тайваньский экзоскелет

В планах разработчиков создание версии 2.0, которая увеличит «грузоподъемность» бойцов уже до 100 кг, что позволит им также самостоятельно эвакуировать раненых с поля боя. Ранее в этом году основной потенциальный оппонент Тайваньских военных – Народно-освободительная армия Китая представила собственный экзоскелет. Между двумя странами уже давно нарастает напряжение, поскольку Китай до сих пор считает Тайвань отколовшейся территорией.