Прибалтика готовит плацдарм для нападения на Россию

Вот уже третий аэродром подготовлен альянсом НАТО в Прибалтике для базирования самых современных боевых самолетов. Речь идет в том числе о возможности принимать носители ядерного оружия. Почему все эти мероприятия имеют прямое отношение к планированию нападения на Россию и какую роль отводит США этим аэродромам?

Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году – и являлась одной из крупнейших в Прибалтике. При СССР в Лиелварде располагался 899-й Оршанский Краснознаменный ордена Суворова истребительный авиаполк имени Ф.Э. Дзержинского. И там базировались сначала истребители МиГ-21, а позже МиГ-27Д и МиГ-23УБ.

После того, как Латвия вошла в НАТО, в Лиелварде обосновались военные альянса. В частности, авиабазу стали применять для размещения там штурмовиков А-10, вертолетов UH-60 Black Hawk и беспилотников MQ-1 Predator. Как раскрыло издание Business Insider, в случае войны данные беспилотники будут собирать информацию о передвижении противника (то есть российских вооруженных сил) и направлять ее в Совместный контрольный центр, который организует атаку силами самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II. В случае необходимости к ним могут присоединиться и многоцелевые самолеты пятого поколения F-22.

В начале 2016 года стартовала реконструкция авиабазы – там началось создание складских объектов, обновление жилых помещений персонала, ремонт дорожной сети и взлетных полос. И вот работы закончились. "Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в Прибалтике. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", – сообщило в октябре 2021-го воздушное командование НАТО. В первую очередь авиабазу планируют применять для нужд воздушного патруля. ВВС стран Балтии современными истребителями не обладают, но облет региона осуществляют четыре истребителя других стран НАТО, раз в полгода сменяемые в порядке ротации.

И теперь, как поясняют в НАТО, "истребители альянса... смогут использовать аэродром Лиелварде в качестве запасной взлетно-посадочной площадки". То есть в случае невозможности использования авиабаз Эмари в Эстонии и Зокняй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии. В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16. На авиабазе, помимо истребителей, будут также размещаться военно-транспортные самолеты и беспилотники дальнего действия.

На ситуацию обратили внимание в российском Министерстве иностранных дел. "Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации... По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", – констатирует официальный голос российского МИДа Мария Захарова.

К слову, в марте 2017 года вступил в силу договор между США и Латвией о военном сотрудничестве. По поводу этого документа публицист Владимир Линдерман пишет, что на согласованных военных объектах американцы получили право реконструировать старые строения и возводить новые по своему усмотрению. "Формально эти строения будут принадлежать Латвии, однако вооруженные силы США вправе их использовать "настолько долго, насколько сами сочтут необходимым" – так записано в договоре.

Еще один серьезный пункт договора: прибывающие в Латвию воздушные, морские и сухопутные транспортные средства вооруженных сил США не подлежат обыску и проверке без разрешения американских учреждений. На практике это означает, что любые виды вооружений и боеприпасов могут быть доставлены в Латвию без ведома местных властей. Кстати, и без ведома других союзников по НАТО: соглашение – двустороннее, позволяющее американцам в случае необходимости действовать в обход громоздкой бюрократической машины альянса", – подчеркивает Линдерман.

Опасные "бородавочники"

Другая важная авиабаза НАТО в Прибалтике – эстонская Эмари. Тут тоже раньше размещался советский военный аэродром, который альянс приспособил для своих нужд. Существует программа НАТО Еuropean Reassurance Initiative (ERI), с помощью которой США выстраивают на территории Восточной Европы свою военную инфраструктуру. В частности, в 2015 году в рамках этой программы Эстония получила 68 млн долларов на развитие Эмари и полигона Тапа.

Впрочем, вложив эти деньги, американцы заполучили и полный контроль над объектами. В августе 2015 года министерство обороны Эстонии подготовило закон, в котором излагаются права прибывающих в страну военнослужащих США на использование инфраструктуры в местах их дислокации. В соответствии с этим документом, Таллин предоставляет янки беспрепятственный доступ в Эмари, на Центральный полигон (находящийся, кстати, менее чем в 350 километрах от Санкт-Петербурга), в военный городок Тапа и прочие здания и сооружения, которые Эстония в будущем может передать в пользование заморским гостям.

В документе определяется понятие "беспрепятственного доступа" на все эти объекты любого количества транспортных средств и воздушных судов вооруженных сил США. То есть там, где постоянно находится четыре истребителя, завтра может оказаться хоть четыреста – лишь бы возможности базы позволили.

Характерно, что вскоре после принятия этого документа аэродром Эмари впервые оказался задействован в учениях с использованием все тех же американских штурмовиков А-10 Thunderbolt II. Полковник ВВС Эстонии Яак Тариен по этому поводу заявил: "Эти тренировки дадут прекрасную возможность протестировать все способности наших военно-воздушных сил – начиная от команд авиабазы Эмари и радарных постов до операторов воздушного мониторинга и стрелков. Владение самостоятельной боевой авиацией, к сожалению, не по силам нашему государству. Однако способность ВВС Эстонии быстро и эффективно привлечь самолеты союзников к операциям в нашем регионе обеспечит нам крепкую защиту".

А вот российские военные специалисты тогда сразу обратили внимание, что штурмовики А-10 (неофициально прозванные "бородавочниками"), способны нести ядерные боезапасы малой и сверхмалой мощности. В случае необходимости такой самолет может долететь до российской границы из Эстонии всего за несколько минут. Неподалеку находятся Санкт-Петербург, порт в Усть-Луге, Новгород, Псков, прочие крупные города, важные объекты инфраструктуры.

Понятно, что в случае атаки российские вооруженные силы не будут сидеть сложа руки. Но если на борту штурмовиков НАТО окажется ядерное оружие, это меняет всю картину. Даже один-единственный выпущенный боеприпас такого рода способен повлечь за собой поистине страшные последствия.

За минувшие годы авиабаза Эмари многократно становилась местом размещения самой разнообразной военной техники – тем более, что учения НАТО проходят в регионе практически непрерывно. Что особо интересно – в Эмари совершали посадку новейшие многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35A и разведывательно-ударные беспилотники MQ9 Reaper (такие аппараты могут быть оснащены как боевыми ракетами для поражения целей, так и камерами для разведки).

"Все цели оказались успешно поражены"

Третья важная опорная точка ВВС НАТО в Прибалтике – авиационная база Зокняй (под Шяуляем) в Литве. И снова речь идет о бывшем советском военном аэродроме. В мае 2016 года было объявлено, что модернизация авиационной базы Зокняй обойдется американским налогоплательщикам в 6,2 млн евро.

Большинство объектов реконструированного аэродрома были сданы в эксплуатацию в августе 2020 года. В их числе оказались обновленная рулежная дорожка, стоянка перед самолетными ангарами, новые ангары для наземной техники и ремонтных работ, центр управления воздушными операциями, три перрона, подъездные пути и другие объекты.

Замминистра обороны Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что построенная на авиабазе Зокняй инфраструктура улучшит условия для проведения учений подразделений США и других членов НАТО и максимально ускорит их переброску в прибалтийский регион. А с октября 2020-го при аэродроме Зокняй начал работу германский центр контроля за воздушным пространством и оповещения ВВС. Аналогичные центры находятся в Кармелаве (Литва), Лиелварде (Латвия) и Таллине. Их введение в строй связано с тем, что с 1 января 2020 года начала действовать единая система контроля над воздушным пространством Прибалтики (BALTNET).

Стоит еще отметить, что осенью 2018 года в литовском городе Казлу-Руда (Мариямпольский район) появился первый в Прибалтике военный авиационный полигон, отвечающий всем стандартам НАТО. Данный объект располагается примерно в 60 километрах от границы с Россией.

На нем самолеты НАТО отрабатывают удары по наземным мишеням. Строительство авиаполигона продолжалось в течение года. К проекту было привлечено инженерное подразделение ВВС США Red Horse (из Пенсильвании), финансирование осуществлялось за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). В октябре 2019-го в Казлу-Руде впервые тренировались два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США. Они семь раз пролетели над мишенями (строениями и колоннами автомобилей) и сбросили на них с высоты примерно шесть километров 12 инертных бомб BDU 50. Как с гордостью отрапортовали литовцы, восторженно следившие за тренировками своих американских друзей, "все цели оказались успешно поражены".

К слову сказать, в случае чего, если возникнет такая необходимость, боевые самолеты НАТО могут обойтись в Прибалтике и без аэродромов. В августе этого года в Латвии в рамках учений альянса Northern Strike состоялись необычные тренировки. Впервые в истории этого государства самолеты американских ВВС совершили посадку на шоссе. Это оказались штурмовик А-10 и транспортно-пассажирский самолет C-146 Wolfhounds. Судя по факту проведения таких тренировок, альянс НАТО все серьезнее рассматривает Прибалтику в качестве возможной арены будущих боевых действий.

Валентин Жуков