Bayraktar Зеленского возмутил Европу

Постепенно становится ясно, что Зеленский устроил «маленькую войну» в районе донецкого села Старомарьевка, чтобы укрепить свой рейтинг. На фоне сразу двух кризисов – ковидного и отопительного – президенту срочно понадобилась маленькая победа на фронте. Но что-то пошло не так. Из Старомарьевки пришлось отступить. А Запад впервые с 2014 года прямым текстом раскритиковал Киев за нарушение Минских соглашений.

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу вечером прокомментировал первое использование турецкого беспилотника Bayraktar ("Байрактар") на линии фронта в Донбассе. "Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность", – не без пафоса заявил президент. Впрочем, уточнил он затем, страна будет применять дроны не для нападения, а лишь "для своей защиты" – в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

Как уже сообщалось, во вторник украинский генштаб отчитался о первом боевом применении турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. По версии киевского "5 канала", дроны использовались "для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное".

В тот же день в двух километрах от Гранитного украинские силовики взяли под свой контроль село Старомарьевка, расположенное на нейтральной полосе. Как сообщили в ДНР, украинцы оборудовали в Старомарьевке фортификационные сооружения, траншеи, укрепления, задействовали военную технику. Впрочем, к вечеру того же дня солдаты ВСУ отошли на исходные позиции.

Позднее участники вылазки в Старомарьевке обнародовали на YouTube видео, записанное в селе в момент захвата. На нем солдаты оправдываются за то, что им придется отступить, сообщила "Газета.ру". "Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней", – говорят военные на записи.

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что командование ВСУ отнюдь не случайно решило провести бросок в Старомарьевку и атаку беспилотника в один и тот же день и на одном и том же участке фронта. "У Зеленского в частности и Украины в целом в последнее время возник ряд новых сложностей: ухудшается ситуация с коронавирусом, ожидается запуск "Северного потока – 2", ожидаются проблемы с отопительным сезоном.

Все это создает атмосферу поражения вокруг президента Украины и его команды.

Поэтому ей понадобилось отвести внимание общественности. И это в каком-то смысле удалось", – пояснил Погребинский.

Но Зеленский не ожидал от Парижа и Берлина публичной гневной реакции на применение Bayraktar и захват Старомарьевки, предположил эксперт, и тут, конечно, команда президента дополнительно испортила свою репутацию. "Адресатами этих провокаций были Москва и Донецк – Зеленский хотел вынудить их на какие-то жесткие ответные заявления или действия. Тогда он попытался бы привязать эту историю к "Северному потоку – 2" и таким образом все же отсрочить запуск газопровода. Но Россия и Донбасс поступили умнее и не пошли на поводу у Киева. Не исключаю, что их реакции на провокации в Донбассе, вернее, ее отсутствие, были взаимно согласованы", – сказал Погребинский.

Депутат Госдумы Олег Морозов тоже уверен, что Зеленский не ожидал такой реакции Запада на вылазку в Старомарьевке и применение турецкого дрона в соседнем поселке Гранитное. "Зеленский хотел устроить "маленькую проигранную войну", чтобы за него потом вступились США и Евросоюз, но первым оказалось все равно, а европейцы почуяли неладное", – сказал он газете ВЗГЛЯД.

"С медийной точки зрения для Зеленского начинается самое ужасное: теперь даже его собственные солдаты начали понимать, что военного решения у проблемы Донбасса нет и что их самих никто не прикроет в случае, если там возобновится большая война, – пояснил Морозов. – Даже простые солдаты чувствуют, что оказались в большой игре и стали заложниками на своем участке донецкой политики".

"Зеленский хочет, чтобы Россия окончательно рассорилась со всем миром, в первую очередь с Западной Европой. Если отношения Москвы и Европы испортятся окончательно, если рассыплются газовые контракты. И тогда, перед лицом энергетического кризиса, европейцам придется покупать дорогой американский газ. Германия и Франция поняли, какой сценарий задумали в Киеве. Там начали понимать, что фокусы украинского президента им придется оплачивать из своего кармана", – отметил депутат.

Как уже сообщалось, в четверг Париж впервые за все время войны в Донбассе выступил с прямым и недвусмысленным осуждением действий ВСУ. Поводом для критики как раз и стал захват Старомарьевки и атака турецкого дрона. "Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", – заявил МИД Франции, выразив свою "обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий". Ранее от подобных действий Киев предостерегли и в Берлине – правда, в более мягкой, обтекаемой форме. По версии немецкого МИДа, запрещенные БПЛА на линии фронта применяют "обе стороны".

В среду обиженный украинский посол в Берлине Андрей Мельник "решительно отверг" предостережение Берлина. По его словам, "Украина имеет законное право на самооборону". В четверг к послу примкнул и его начальник – глава МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что западные партнеры должны быть обеспокоены прежде всего тем, что "уничтоженная дроном гаубица", запрещенная Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе к линии фронта, чем это разрешено. "Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?" – возмущался Кулеба, которого цитировала "Европейская правда".

В свою очередь в Вашингтоне западных союзников призвали, наоборот, поставлять Киеву больше "летальных оборонных средств". С таким призывом выступила в пятницу заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. Она напомнила, что Пентагон в этом месяце передал ВСУ "оборонные летальные средства" – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, посетовала Купер, намекая на Германию, "у ряда союзников по-прежнему есть ограничения", некоторые "касаются программ по оказанию помощи в сфере обороны", другие – "продажи". По ее мнению, у Украины должна быть возможность "приобрести средства, которые ей нужны для защиты".

Тем временем в Верховной раде было объявлено о том, что с 1 ноября "Россия останавливает поставки энергетического угля" на Украину. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, добавив, что такое решение "похоже на энергетическую войну".

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает, что прекращение поставок стало асимметричным ответом на вылазку украинских войск в Донбассе.

"Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность.

Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим", – сказал экономист.

"Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно", – пояснил экономист. По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться – но не раньше следующего года.

Рафаэль Фахрутдинов, Ростислав Зубков, Юрий Зайнашев