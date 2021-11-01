Войти
WarSpot

Швейцарский THOR готов к производству

551
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Миномёты становятся опаснее и «умнее». Вчера, 30 октября, портал janes.com сообщил о том, что компания Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS) объявила о завершении разработки «умной» артиллерийской мины THOR.

«Завершена разработка THOR калибра 120 мм и произведены первые квалификационные партии; в настоящее время мы и наши партнёры сосредоточены на оптимизации производственного процесса. Тем временем THOR 120 мм был представлен различным потенциальным клиентам с акцентом на развёртывание с мобильными миномётными системами», — сообщили в пресс-службе SBDS.

Артиллерийская мина THOR

Источник изображения: saab.com

Артиллерийская мина THOR впервые была представлена в рамках выставки DSEI 2017. Разработчики называют THOR «новым поколением» миномётных боеприпасов и по могуществу ставят его в один ряд с 155-мм артиллерийскими снарядами. По их словам, стандартная мина при взрыве рассеивает вверх порядка 50% осколков, что снижает её эффективность. При этом THOR благодаря цилиндрической форме основной части на 20% эффективнее направляет осколки и является на 250% более смертоносным по сравнению со стандартными минами своего класса.

Мины THOR выпускаются в различных модификациях, которые отличаются друг от друга боезарядом и типом поражающих элементов. В базовой версии 120-мм миномётный снаряд весит 15 кг, содержит 3,4 кг взрывчатого вещества BXN-110 и 4250 стальных шариков. Максимальная дальность выстрела составляет 8,5 км.

Кроме того, в SBDS указывают, что с помощью мин THOR можно существенно снизить побочный эффект применения. По словам разработчиков, новые мины имеют так называемые контролируемые зоны безопасности, что делает стрельбу из миномёта более точной и предсказуемой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
SAAB
Похожие новости
14.01.2014
Бразилия станет звеном глобальной производственной сети Saab
03.12.2012
Стелс-БЛА nEUROn совершил первый полет - фото, видео
15.10.2012
Швеция вновь предложила Хорватии истребители JAS-39C/D «Грипен»
28.04.2012
Швейцария будет приобретать истребители «Грипен» совместно со Швецией
30.03.2012
Су-35 предрекли возвращение в бразильский тендер
04.10.2007
В период с 2001 по 2010 гг. в мире будет продано не менее 1989 многоцелевых истребителей на сумму, превышающую 76,4 млрд дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:58
  • 32
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены