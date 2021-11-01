Швейцарский THOR готов к производству

Миномёты становятся опаснее и «умнее». Вчера, 30 октября, портал janes.com сообщил о том, что компания Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS) объявила о завершении разработки «умной» артиллерийской мины THOR.

«Завершена разработка THOR калибра 120 мм и произведены первые квалификационные партии; в настоящее время мы и наши партнёры сосредоточены на оптимизации производственного процесса. Тем временем THOR 120 мм был представлен различным потенциальным клиентам с акцентом на развёртывание с мобильными миномётными системами», — сообщили в пресс-службе SBDS.

Артиллерийская мина THOR Источник изображения: saab.com

Артиллерийская мина THOR впервые была представлена в рамках выставки DSEI 2017. Разработчики называют THOR «новым поколением» миномётных боеприпасов и по могуществу ставят его в один ряд с 155-мм артиллерийскими снарядами. По их словам, стандартная мина при взрыве рассеивает вверх порядка 50% осколков, что снижает её эффективность. При этом THOR благодаря цилиндрической форме основной части на 20% эффективнее направляет осколки и является на 250% более смертоносным по сравнению со стандартными минами своего класса.

Мины THOR выпускаются в различных модификациях, которые отличаются друг от друга боезарядом и типом поражающих элементов. В базовой версии 120-мм миномётный снаряд весит 15 кг, содержит 3,4 кг взрывчатого вещества BXN-110 и 4250 стальных шариков. Максимальная дальность выстрела составляет 8,5 км.

Кроме того, в SBDS указывают, что с помощью мин THOR можно существенно снизить побочный эффект применения. По словам разработчиков, новые мины имеют так называемые контролируемые зоны безопасности, что делает стрельбу из миномёта более точной и предсказуемой.