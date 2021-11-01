Bild (Германия): по приказу Путина на военно-транспортных самолетах устанавливают бомбы

Журналиста Bild встревожили российские учения с Ил-76 «вблизи границ НАТО». Узнав, что российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах, автор задается вопросом о возможном «планировании неожиданного нападения». Ведь аэродром в Псковской области, где были замечены эти самолеты, находится в 50 километрах от земли НАТО — Прибалтики! Тот факт, что это НАТО подвинулось к Пскову, а не наоборот, — игнорируется.

В армии Владимира Путина небольшие свободнопадающие бомбы устанавливают на военно-транспортные самолеты. Об этом свидетельствуют фотоснимки, опубликованные российским министерством обороны в четверг.

На них можно видеть, как техники монтируют бомбосбрасыватели, а также учебные и боевые бомбы на военно-транспортные самолеты Ил-76. Обычно эти самолет используют для перевозки грузов и оружия или для доставки десантников к цели.

"В полку военно-транспортной авиации в Псковской области начались сборы экипажей по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам", - сообщило российское министерство обороны на своем сайте. (* цитаты по сайту МО, - Прим. ИноСМИ.)

В первый день сборов "с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т". По официальным данным, тренировочное бомбометание должно быть проведено в ближайшие дни.

Но почему российские военные устанавливают небольшие, но все равно смертоносные бомбы на самолеты, которые из-за ограниченной маневренности совершенно не годятся для бомбардировки целей противника?

"Они занимаются этим уже некоторое время, но я не могу точно сказать, почему они считают, что было бы полезно иметь четыре 50-килограммовые свободнопадающие бомбы под крыльями", - сказал независимый военный блоггер Петри Мякеля (Petri Mäkelä) в интервью газете Bild.

"Официальная российская позиция" такова, что самолеты с грузом бомб "должны обезопасить места десантирования и аэродромы в районах боевых действий", - говорит военный эксперт Мякеля. Но по его мнению, это не имеет особого смысла, так как лишь один боевой истребитель-бомбардировщик способен сбросить значительно больше зарядов и со значительно большей точностью.

Поэтому у финского военного специалиста есть другое, вызывающее озабоченность объяснение для переоборудования военно-транспортных самолетов. "Это может иметь смысл только в том случае, - говорит Мякеля, - если они планирует внезапное нападение или внезапное десантирование, действуя против противника, который не понимает, что в данный момент происходит".

Эта теория вызывает беспокойство не только у финнов. Дело в том, что некоторые полигоны в Псковской области находятся на расстоянии менее 50 километров от границ ЕС и НАТО. "Совсем рядом с Эстонией и Латвией", - написал в "Твиттере бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) в четверг вечером, имея в виду действия российских военных. И другие аналитики высказали в "Твиттере" озабоченность по поводу концентрации вооружения, предпринимаемой Путиным у границ блока, объявленного им главным геополитическим противником.

Юлиан Рёпке (Julian Röpke)