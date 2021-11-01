Войти
ИноСМИ

Bild (Германия): по приказу Путина на военно-транспортных самолетах устанавливают бомбы

686
0
0
Продолжается доставка в Армению техники для российского миротворческого контингента
Продолжается доставка в Армению техники для российского миротворческого контингента.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Журналиста Bild встревожили российские учения с Ил-76 «вблизи границ НАТО». Узнав, что российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах, автор задается вопросом о возможном «планировании неожиданного нападения». Ведь аэродром в Псковской области, где были замечены эти самолеты, находится в 50 километрах от земли НАТО — Прибалтики! Тот факт, что это НАТО подвинулось к Пскову, а не наоборот, — игнорируется.

В армии Владимира Путина небольшие свободнопадающие бомбы устанавливают на военно-транспортные самолеты. Об этом свидетельствуют фотоснимки, опубликованные российским министерством обороны в четверг.

На них можно видеть, как техники монтируют бомбосбрасыватели, а также учебные и боевые бомбы на военно-транспортные самолеты Ил-76. Обычно эти самолет используют для перевозки грузов и оружия или для доставки десантников к цели.

"В полку военно-транспортной авиации в Псковской области начались сборы экипажей по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам", - сообщило российское министерство обороны на своем сайте. (* цитаты по сайту МО, - Прим. ИноСМИ.)

В первый день сборов "с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т". По официальным данным, тренировочное бомбометание должно быть проведено в ближайшие дни.

Но почему российские военные устанавливают небольшие, но все равно смертоносные бомбы на самолеты, которые из-за ограниченной маневренности совершенно не годятся для бомбардировки целей противника?

"Они занимаются этим уже некоторое время, но я не могу точно сказать, почему они считают, что было бы полезно иметь четыре 50-килограммовые свободнопадающие бомбы под крыльями", - сказал независимый военный блоггер Петри Мякеля (Petri Mäkelä) в интервью газете Bild.

"Официальная российская позиция" такова, что самолеты с грузом бомб "должны обезопасить места десантирования и аэродромы в районах боевых действий", - говорит военный эксперт Мякеля. Но по его мнению, это не имеет особого смысла, так как лишь один боевой истребитель-бомбардировщик способен сбросить значительно больше зарядов и со значительно большей точностью.

Поэтому у финского военного специалиста есть другое, вызывающее озабоченность объяснение для переоборудования военно-транспортных самолетов. "Это может иметь смысл только в том случае, - говорит Мякеля, - если они планирует внезапное нападение или внезапное десантирование, действуя против противника, который не понимает, что в данный момент происходит".

Эта теория вызывает беспокойство не только у финнов. Дело в том, что некоторые полигоны в Псковской области находятся на расстоянии менее 50 километров от границ ЕС и НАТО. "Совсем рядом с Эстонией и Латвией", - написал в "Твиттере бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) в четверг вечером, имея в виду действия российских военных. И другие аналитики высказали в "Твиттере" озабоченность по поводу концентрации вооружения, предпринимаемой Путиным у границ блока, объявленного им главным геополитическим противником.


Юлиан Рёпке (Julian Röpke)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Россия
Финляндия
Эстония
Продукция
Ил-76
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
26.11.2019
Gazeta Finansowa (Польша): Балтийское море в огне
02.11.2016
Третья мировая может начаться в Прибалтике (Atlantico, Франция)
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:58
  • 32
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены