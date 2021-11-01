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Российская газета

Грузия начала производство американского оружия

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

В Грузии начался выпуск автоматического карабина GI-4, локализованной версии американского М4. Производство развернуто в военно-техническом центре "Дельта" на мощностях грузино-израильского предприятия Delta CAA Arms, сообщила пресс-служба правительства страны.

- Мы импортировали самое современное оборудование из США, - отметил на церемонии открытия завода грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он пообещал наладить в стране выпуск оружия стандарта НАТО, еще будучи министром обороны.

Лицензию на производство карабинов Тбилиси продала израильская компания, чье название не раскрывается. Она же обучила персонал и будет контролировать производство.

М-4 - автоматический карабин калибра 5,56 мм, созданный на базе винтовки М16. От нее карабин отличается укороченным стволом и телескопическим прикладом. На вооружении с 1994 года. До сих пор американское оружие для нужды вооруженных сил и полицейского спецназа Грузии закупалось.


Антон Валагин

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Страны
Грузия
Израиль
Ирак
США
Продукция
M16
Проекты
NATO
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