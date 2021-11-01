NASA и SpaceX попросили астронавтов справлять нужду в скафандры

NASA и SpaceX попросили астронавтов, возвращающихся в скором времени на Землю на борту корабля Crew Dragon, использовать «другие способы справлять нужду» после поломки туалета во время предыдущего полета гражданского корабля. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщило агентство RT, ссылаясь на менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича.

В NASA заявили, что хотят избежать такого инцидента, как и во время миссии Inspiration4, проходившей с 16 по 19 сентября 2021 года, когда экипаж корабля Resilience оставался на орбите в течение трех суток из-за аварии, при которой отсоединился шланг туалета и в вентиляцию попала жидкость.

По словам Стича, в скафандрах экипажа Crew Dragon есть другие средства, выполняющие необходимые функции.

«Астронавты надевают специальное нижнее белье под скафандр <…> и полет домой длится недолго», — добавил менеджер.

На корабле Crew Dragon находятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур, Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.В рамках миссии SpaceX Crew-2 астронавты отправились в космос 23 апреля 2021 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится 31 октября в штатном режиме, недавняя мощная вспышка на Солнце не повлияла на планы.

В состав экипажа входят астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер. Они проведут на МКС около шести месяцев.

19 октября совместная миссия НАСА и Space X на Международную космическую станцию (МКС), запуск которой планировался 30 октября, была перенесена на 31 октября.

Команда Crew3 проведет длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории.