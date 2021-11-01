«США боятся только тех, у кого есть ядерное оружие и безумие»

Почему Вашингтон отказался от военной операции против Тегерана

США и страны ЕС заявляют, что не допустят получения Ираном ядерного оружия. При этом в Вашингтоне утверждают, что «окно дипломатии никогда не закроется» для договоренностей с Тегераном по ядерным разработкам. «Газета.Ru» разбиралась, что останавливало американцев и их союзников от нанесения военного удара по Ирану все последние годы.

Маневры вокруг ядерной сделки

30 октября лидеры США, Франции, ФРГ и Великобритании в совместном коммюнике заявили по итогам встречи в Риме, что не допустят получения Ираном ядерного оружия.

«Мы, президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, премьер-министр Соединенного Королевства и президент Соединенных Штатов, собрались сегодня в Риме, чтобы обсудить риски, создаваемые для международной безопасности активизацией ядерной программы Ирана. Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие», - говорилось в коммюнике.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не будут прибегать в решении этого вопроса к силе.

«Окно для дипломатии никогда не закроется. Мы всегда открыты для дипломатических договоренностей с Ираном. И мы считаем, что кризис вокруг ядерных разработок Тегерана может быть урегулирован только дипломатически, только путем переговоров», - заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

При этом еще два года назад кризис между двумя странами настолько усилился, что авторитетные издания Defense News и Military Times со ссылкой на ведущих американских военных экспертов всерьез допускали столкновение между США и Тегераном.

Летом 2019 года иранские власти заявили о планах возобновить переработку урана в случае, если страны-подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не предложат найти варианты ослабления санкций, введенных США после их выхода из соглашения в одностороннем порядке в 2018 году.

СВПД было подписано в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией - с другой. Предметом политического соглашения была договоренность отменить режим международных санкций против Тегерана в обмен на отказ иранских властей от ядерной программы.

На фоне выхода США из СВПД появилась информация, что Вашингтон начал подготовку военной операции против Тегерана, включая отправку в регион 120 тысяч военных. Эта численность вполне сопоставима с составом армии вторжения в Ирак в 2003 году. Американское военное командование также приняло решение направить в зону Персидского залива авианосную ударную группу и стратегические бомбардировщики.

В ответ Иран дал своим военным приказ подготовиться к нанесению ударов по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

В 2020 году ликвидация США командующего иранским спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке еще больше активизировала разговоры о возможном «военном сценарии». В частности, о «резко возросших рисках военного вторжения» писала в редакционной статье американская газета The New-York Times.

Судьба Каддафи для Ирана

Отказ американцев от военной операции может быть связан с военной мощью Ирана и с риском больших потерь для армии США, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Решить вопрос с Ираном военным путем США в принципе могли и могут, но, по их же расчетам, потери в этом случае буду высоки настолько, что американское общество будет не готово их принять, - рассказал Мураховский «Газете.Ru». - Ведь авиацией и высокоточным оружием только создают условия для победы в войне, но никак не выигрывают. Ясно, что без проведения десантной комбинированной операции не обойтись, а мотивированность

иранцев достаточно высока. Кроме того, на территории Ирана есть объекты, которые представляют угрозу США - ракеты даже в обычном снаряжении. Они находятся в защищенных укрытиях, в том числе в скальных породах глубокого заложения. Поразить их обычным вооружением даже с применением бетонобойных бомб самого крупного калибра практически нереально».

По его словам, у Ирана достаточно развитая и вполне современная систему ПВО, в том числе - российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор».

«Ядерные объекты Ирана тоже укрыты глубоко под землей, дополнительно укреплены. Расчеты показывают, что даже с помощью тактической ядерной бомбы их поражение невозможно. Не говоря об обычных вооружениях. Под вопросом гарантированное поражение, если будет применена боевая часть ракеты «Трайдент». Соответственно, никаких гарантий нет», - отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Мураховского, Иран способен с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов, а также с помощью ракет малой и средней дальности наносить удары по базам США в регионе, по объектам критической инфраструктуры союзников Вашингтона в Саудовской Аравии, Катаре и в других странах. Этот фактор не может не учитываться командованием США, подчеркнул Мураховский.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что способность Ирана дотянуться до баз США в регионе не имела особого значения.

«Сама по себе возможность Тегерана дотянуться до баз - не значит ровным счетом ничего. Ирак в ходе войны с США тоже своими ракетами периодически доставал до баз США и даже однажды очень чувствительно ударил по одной из них, но это не остановило американцев. Ракеты являются всего лишь показателем технологических возможностей, вопрос в этом случае состоит в том, сколько их может быть применено»,

- обратил внимание Шурыгин.

По его словам, для американцев при принятии решения об отказе от операции против Ирана было важно убедиться в том, что Тегеран не располагает ядерным оружием, но такой уверенности у них не было.

«США боятся только тех, у кого есть ядерное оружие и достаточно безумия, чтобы его в критический момент применить. Показателен в этом смысле пример полковника [Муаммара] Каддафи. Как только Ливия пошла на компромисс, отказалась от разработок ядерного оружия в обмен на компенсации и снятие санкций, судьба Каддафи была решена. КНДР же Вашингтон никогда не тронет. Это увидели и запомнили. В том числе в Иране. Поэтому там могли вестись соответствующие разработки даже после заключения СВПД. Сказать абсолютно точно есть у Тегерана ядерное оружие или нет не может никто. Это и остановило Пентагон», - считает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Юрий Соколов