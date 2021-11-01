Парк российских летающих радаров растет

Несколько лет назад Военно-воздушные силы России получили первый серийно модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.

Эта машина значительно превосходит советского предшественника по дальности и количеству обнаруживаемых целей, а также по качеству управления авиагруппировками. А-50У продолжает поступать в ВКС, но наряду с этим российская промышленность создаёт машину нового поколения А-100 «Премьер» с существенно улучшенными характеристиками.

Как отмечают эксперты, самолёты ДРЛО — важный элемент обеспечения обороноспособности России, который значительно повышает возможности по разведке и управлению войсками, пишет RT.

В планах российских специалистов — дальнейшее наращивание возможностей авиапарка ДРЛО РФ посредством модернизации и поставок самолётов нового поколения.

А-50У — усовершенствованная версия советского самолёта ДРЛО, созданного на базе тяжёлого военного транспортника Ил-76 в конце 1970-х годов. Машина получила мощный на тот момент радиотехнический комплекс (РТК) «Шмель», состоявший из трёхкоординатной радиолокационной станции (РЛС), аппаратуры получения и обработки информации, цифрового вычислительного комплекса для решения задач управления и другого оборудования. Общая масса радиоэлектроники достигала 20 т.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, А-50 предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Самолёт ДРЛО способен передавать информацию на командные пункты, наводить истребители-перехватчики и выводить самолёты фронтовой авиации в район наземных целей при боевых действиях на малых высотах.

В Минобороны отмечают, что самолёты РЛДН имеют стратегическое значение для оборонного потенциала РФ и являются составной частью Объединённой системы ПВО СНГ.