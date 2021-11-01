NASA перенесло выход астронавтов с МКС в открытый космос на конец ноября

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.

Изначально планировалось, что Том Маршберн и Кайла Бэррон, которые 3 ноября отправятся на МКС на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, проведут работы на внешней поверхности станции 17 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Выход в открытый космос с борта Международной космической станции американских астронавтов Тома Маршберна и Кайлы Бэррон отложен почти на две недели и состоится только в конце ноября. Об этом свидетельствуют обновленные в субботу данные расписания Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально планировалось, что Маршберн и Бэррон, которые 3 ноября отправятся на МКС на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, проведут работы на внешней поверхности станции 17 ноября, однако теперь дата их выхода в космос изменена на 30 ноября с ориентировочным временем начала в 15:05 мск.

Как отмечают в NASA, двум астронавтам предстоят работы по замене антенны, ожидается, что на это у них уйдет порядка шести с половиной часов. Данный выход в космос с борта МКС станет 78-м для американских астронавтов.