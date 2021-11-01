Роскосмос показал эмблему узлового модуля "Причал"

Эмблема включает красную окантовку, логотип госкорпорации, в центре размещено изображение модуля с логотипом производителя, флага РФ и названием

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роскосмос представил эмблему нового узлового модуля "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), запуск которого запланирован на 24 ноября. Изображение размещено в Twitter госкорпорации в воскресенье.

[cloud=bc]Космодром Байконур вовсю готовится к своему следующему пуску на 24 ноября, и мы рады показать вам эмблему этой важной миссии! Представляем общему вниманию шеврон узлового модуля российского сегмента МКС — #Причал. Подробное описание и «пасхалки»: https://t.co/AIaiGj6onO pic.twitter.com/zteyses6Pb - РОСКОСМОС (@roscosmos) October 31, 2021





[/cloud]

"Общий вид эмблемы "Причала" продолжает основную идею (и символику), использованную в подобном шевроне многоцелевого лабораторного модуля "Наука", <…> однако пятиугольную форму стоит назвать уникальной. Связано это с тем, что модуль имеет пять пассивных стыковочных узлов для причаливания", - говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом.

Эмблема включает красную окантовку, логотип госкорпорации. В центре размещено изображение самого модуля с логотипом производителя (Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), флага РФ и названием.

"Две звезды в левом углу пятиугольника символизируют два новых модуля в российском сегменте - "Наука" и "Причал". По аналогии две большие звезды в правом углу - функционально-грузовой блок "Заря" и служебный модуль "Звезда", две малые там же - малые исследовательские модули "Рассвет" (МИМ-1) и "Поиск" (МИМ-2)", - отметили в Роскосмосе.

По периметру эмблемы размещены названия ракеты ("Союз-2.1б"), корабля "Прогресс М-УМ", а также самого модуля.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".