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Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке

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Источник изображения: Кадр: 방위사업청 / Youtube

Южнокорейский истребитель KF-21, аналог российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, впервые представили в Лиме, Перу, на выставке вооружений SITDEF 2021. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Максимальная взлетная масса конкурента Checkmate составит 25,6 тысячи килограмм, он сможет развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час. В отличие от Су-75, южнокорейский самолет оснащается двумя двигателями общей тягой до 20 тысяч килограмм.

В начале октября агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи опубликовало видео c «взлетающим» многофункциональным истребителем KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб») поколения 4++, ранее известным как KF-X. Запись была создана с использованием компьютерной графики, в ведомстве пояснили, что она «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.


Марина Совина

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Страны
Перу
Россия
Южная Корея
Продукция
Checkmate
KF-X
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Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ИТ
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2 комментария
№1
01.11.2021 02:05
Цитата, q
Максимальная взлетная масса конкурента Checkmate составит 25,6 тысячи килограмм, он сможет развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час. В отличие от Су-75, южнокорейский самолет оснащается двумя двигателями общей тягой до 20 тысяч килограмм.
То есть крейсерский сверхзвук ему не светит.
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№2
01.11.2021 03:43
Интересно, кто раньше пойдет в серию
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