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SpaceX и НАСА ограничат использование туалета экипажем Crew Dragon после утечки

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Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX и НАСА предложили американским астронавтам, которые сейчас находятся на МКС и вскоре должны вернуться на Землю, изучить «иные способы удаления жидкостей из организма» после инцидента с туалетом космического корабля Crew Dragon во время предыдущего полностью гражданского полета. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление менеджера программы коммерческих экипажей НАСА Стива Стича.

Астронавтам НАСА Шейну Кимброу и Меган Макартур, а также Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований и Томасу Песке из Европейского космического агентства, которые отправились на МКС 16 сентября в составе миссии Crew 2, предложили во время спуска с орбиты сократить использование туалета, предусмотренного в капсуле.

«У нас есть другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые функции… В скафандры астронавтов вшиты специальные подкладки, и полет домой длится недолго», — пояснил Стич.

Неисправность туалета на космическом корабле была обнаружена во время исторической миссии Inspiration4, в ходе которой американский миллиардер Джаред Айзекман и три космических туриста провели три дня на орбите внутри корабля Resilience. По возвращении техники обнаружили, что во время полета в баке для отходов каким-то образом отсоединилась деталь, в результате чего моча просочилась в вентиляционную систему.

По словам вице-президента SpaceX Уильяма Герстенмайера, эту проблему исправили на кораблях Resilience и Endurance, которые находятся на Земле, однако корабль, который пристыкован к МКС, все еще неисправен.

Экипаж Crew 2 вернется на Землю в начале ноября после того, как на смену ему на МКС прибудет экипаж Crew 3. Ранее стало известно, что один из астронавтов, участник новой миссии SpaceX, немец Маттиас Маурер (Matthias Maurer) задумал устроить на Международной космической станции вечеринку. Торжество будет посвящено нескольким событиям: 18 марта Маурер отпразднует 52-ой день рождения, в этот день на МКС прибудет российский корабль «Союз», а один из американских космонавтов поставит рекорд по пребыванию на орбите.


Марина Совина

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