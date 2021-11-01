США ввели санкции против иранской программы беспилотных летательных аппаратов

29 октября 2021 года министерство финансов США и Государственный департамент США объявили о введении санкций против иранской программы беспилотных летательных аппаратов.

Иранский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 на параде Сил народного ополчения Ирака (аль-Хашд аш-Шааби) в Дияла (Ирак) 26.06.2021 (с) via imp-navigator.livejournal.com

Под санкции "за их связи с деятельностью БЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана" попали две иранские компании - Kimia Part Sivan Company (KIPAS) и Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado Company), - а также четыре персоналии - руководитель Организации джихада по исследованиям и самообеспечению КСИР главный бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Командования БЛА Аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Саид Агаджани, один из руководителей компании KIPAS Мохаммад Эбрахим Заргар Тегерани и управляющий директор Mado Company Юсеф Абталеби.

В заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо говорится, что "распространение Ираном БЛА по всему региону угрожает международному миру и стабильности. Иран и его марионеточные боевики использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на войска США, наших партнеров и международные морские перевозки. Министерство финансов продолжит привлекать Иран к ответственности за его безответственные и насильственные действия".

В заявлении по данному поводу государственного секретаря США Энтони Блинкена было сказано, что "Соединенные Штаты будут использовать все подходящие инструменты для противодействия злонамеренному влиянию и деятельности Ирана, включая распространение беспилотных летательных аппаратов (БЛА)".

И далее: "КСИР использовал и распространял смертоносные БЛА для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на американские силы и международное судоходство. Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые поставляют материалы и технологии, связанные с БЛА, в Иран, а также иранских организаций, которые участвуют в таком распространении".