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Известия.ru

Космический корабль «Прогресс» совершит рекордный годовой полет на МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Космический грузовик «Прогресс МС-19» в 2022 году совершит рекордный полет на МКС. Он будет находиться в составе станции на протяжении 370 суток.

Грузовик должен отправиться на орбиту ориентировочно 15 февраля, сообщает «РИА Новости».

Этот полет станет рекордным — никогда ранее «Прогресс» не находился в составе МКС так долго.

В 2021 году «Прогресс МС-14» установил предыдущее достижение — он был пристыкован к МКС на протяжении 369 суток (в эту цифру также входит и время полета до станции).

30 октября «Прогресс МС-18» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Помимо прочего корабль доставил на МКС яблоки, грейпфруты и апельсины, острую аджику и два вида кетчупа для новогоднего стола.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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