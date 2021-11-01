В Грузии открыто производство 5,56-мм автоматических винтовок

Как сообщила администрация правительства Грузии, 28 октября 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел открывшееся в Тбилиси производство 5,56-мм автоматических винтовок GI-4, являющихся аналогом американских автоматических карабинов семейства М4. Производство организовано совместным грузино-израильским предприятием Delta CAA Arms, созданным на базе грузинского государственного военного научно-технического центра "Дельта". Израильский партнер (по лицензии и под руководством которого и организовано производство оружия) данного совместного предприятия не раскрывается. Производимые винтовки предназначены для вооруженных сил Грузии.

5,56-мм автоматическая винтовка GI-4 на платформе М4, представленная грузино-израильским совместным предприятием Delta CAA Arms, созданным на базе грузинского государственного военного научно-технического центра "Дельта". Тбилиси, 28.10.2021 (с) правительство Грузии.

Соглашение о создании СП Delta CAA Arms и об организации производства на нем аналогов карабинов М4 было инициировано в 2020 году тем же Ираклием Гарибашвили в бытность его министром обороны Грузии, и было подписано в Тбилиси в мае 2021 года. Израильская сторона, подписавшая соглашение, тогда тоже конспирировалась и обозначалась просто как "израильская оружейная компания". По неофициальным израильским сообщениям, этой компанией фактически является израильская фирма Emtan Karmiel, имеющая лицензию на производство платформы AR-15/M4 и реализующая оружие на этой платформе под обозначением MZ-4. Cледует отметить, что в мае Emtan Karmiel в израильских СМИ публично отрицала свое участие в грузинской негоции.

Ираклий Гарибашвили при посещении предприятия 28 октября заявил: "Это еще одно достижение, наше обещание, которое я дал около года назад. Мы начали интенсивно работать над этим вопросом, и вы видите совместное предприятие по производству автоматов. Здесь мы привезли американские станки самого высокого уровня, это новейшие технологии, и все детали автомата сделаны здесь. Сегодня мы официально открыли предприятие и приступим к выпуску GI-4 типа М4, что очень важно. Поздравляем Delta и министерство обороны в целом с этим очень важным предприятием. Кроме того, вы знаете, что все детали автомата, включая пластиковые детали, будут производиться на месте. Мы обучили наш персонал, людей, которые здесь работают, это очень важно и я поздравляю с открытием этого очень важного предприятия".

Премьер-министра Грибащвили при посещении предприятия сопровождал командующий вооруженными силами Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили. В пресс-релизе правительства Грузии заявлено, что "изготовленные на заводе винтовки стандарта НАТО GI-4 (5,56 мм) будут поставлены в Силы обороны Грузии, что облегчит процесс оснащения воинских частей современным вооружением", и что "функциональная нагрузка предприятия в будущем еще больше возрастет, что позволит производить различные виды огнестрельного оружия и принадлежностей. На предприятии можно будет работать над модернизацией различных видов оружия. Также в будущем планируется экспортное производство продукции. Предприятие укомплектовано отличниками-выпускниками вузов, которые уже прошли соответствующее обучение".

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