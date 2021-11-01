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ТАСС

На выставке в Перу представили южнокорейский аналог российского истребителя Checkmate

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Модель истребителя KF-21
Модель истребителя KF-21.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Его максимальная взлетная масса составит 25 600 кг

ЛИМА /Перу/, 31 октября. /ТАСС/. Южнокорейский истребитель KF-21, являющийся аналогом новейшего российского боевого однодвигательного самолета Checkmate, впервые представлен в Латинской Америке на выставке вооружений SITDEF 2021, проходящей в городе Лима (Перу), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация KF-21 стала первой демонстрацией данного боевого самолета в регионе Латинской Америки. Как отмечается в материалах, его максимальная взлетная масса составит 25 600 кг. Самолет будет способен развивать скорость до 2 200 км/ч и оснащаться полезной нагрузкой до 7 700 кг. В отличие от Checkmate, южнокорейский истребитель оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тыс. кг.

На презентации отмечается, что KF-21 будет способен нести вооружение на 10 точках подвески, а также получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Истребитель KF-21 будет поставляться в одноместной и двухместной конфигурации.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в госкорпорацию "Ростех"). Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. В Checkmate применены все самые передовые разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет истребитель совершит в 2023 году.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 проходит до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. Выставка проводится с 2007 года раз в два года.

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