Приведет ли 5G к авиакатастрофам

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США готовится выпустить несколько предупреждений для пилотов и авиакомпаний о потенциальном влиянии сетей связи пятого поколения (5G) на воздушные полеты.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, ведомство полагает, что влияние радиосигнала от вышек связи 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

В свою очередь представители Федеральной комиссии по связи США настаивают на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположение о влиянии вышек 5G на авиационные системы. Помимо этого, они отмечают, что еще в прошлом году ввели некоторые ограничения для операторов связи после изучения возможного влияния сетей на воздушное сообщение.

По данным The Wall Street Journal, оба ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Как ожидается, стороны договорятся о некоей буферной зоне в диапазоне смежных частот, чтобы исключить возможность помех для воздушных судов.

Помимо этого, ФАУ собирает и анализирует информацию о местах, где самолеты планируют по глиссаде в непосредственной близости от вышек 5G, чтобы сделать свои рекомендации пилотам намного более точными и минимизировать неудобства для операторов связи, пишет Eadaily.