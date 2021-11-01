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ТАСС

Кабмин одобрил подписание соглашения о военном сотрудничестве РФ и Камеруна

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флаги России и Камеруна
флаги России и Камеруна.
Источник изображения: depositphotos.com

Документ заключается на пять лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило подписание соглашения о военном сотрудничестве России и Камеруна. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Камерун о военном сотрудничестве", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минобороны России поручается провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с камерунской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В соответствующем документе говорится, что стороны осуществляют сотрудничество в области обмена информацией по оборонным вопросам и вопросам международной безопасности, развития отношений совместной подготовки сил инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры. Также предусматривается обмен миротворческой деятельностью и взаимодействие в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасанию на море, по борьбе с терроризмом и пиратством, другие направления сотрудничества по согласию сторон.

Соглашение заключается на пять лет и вступает в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Его действие автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения первоначального или очередного пятилетнего периода.

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