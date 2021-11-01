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ТАСС

Страны Латинской Америки проявляют интерес к новому стрелковому оружию "Калашникова"

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Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщили в группе компаний, регион представляет существенный интерес для "Калашникова"

ЛИМА, 30 октября. /ТАСС/. Страны региона Латинской Америки проявляют заинтересованность в новейшем стрелковом оружии производства группы компаний (ГК) "Калашников". Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"В первую очередь потенциальных партнеров интересует широкий ассортимент стрелкового оружия производства ГК "Калашников", в том числе новинки, которые предприятие демонстрирует на крупных международных выставках, таких как форум "Армия". Среди государств, которые традиционно проявляют интерес к продукции предприятий ГК, - Бразилия, Перу, Уругвай, Венесуэла и Боливия", - сказали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, регион Латинской Америки представляет существенный интерес для "Калашникова". "Несмотря на то, что исторически присутствие в данном регионе носило ограниченный характер, ГК "Калашников" заинтересована в сотрудничестве со странами этого региона", - добавили в пресс-службе.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима. в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года.

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Страны
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Ливия
Перу
США
Уругвай
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