"Морским судам быть": военно-морской флот был создан 325 лет назад

30 октября 1696 года боярская Дума одобрила предложение Петра I о создании военного флота. Это диктовалось неотложными задачами по выходу к морям, без чего дальнейшее развитие государства было невозможным.

Острая необходимость в строительстве вооруженных кораблей высветилась в ходе неудачного похода 1695 года на турецкую крепость Азов. Штурмовать крепость с суши, когда турки могли сколько угодно выдерживать осаду, получая снабжение и подкрепления по морю, оказалось делом безнадежным.

Почему начали прорываться именно к Азовскому и Черному морям? Ответ простой: балтийские берега тогда контролировала сильная Швеция, а Турция выглядела более слабым противником, занятым борьбой и с другими внешними врагами, помимо России. Та русско-турецкая война началась еще в 1689 году и шла без видимых успехов. А ключ к ним Петр увидел именно в строительстве собственного флота.

До этого в царстве Московском судостроение не имело больших масштабов. Корабли строили в основном купцы для своих торговых целей. Чаще всего это были малоразмерные суда, которые к концу XVII века выглядели анахронизмом и сильно отставали по оснащению от западноевропейских образцов. А специальные боевые корабли не строились вообще.

Начать решили с малого: создать Азовскую флотилию, или, пользуясь терминологией того времени, - "караван морской".

Надо сказать, что у Петра уже был некоторый опыт в кораблестроении: еще в 1693 году под его руководством в Архангельске возвели верфь, где тогда же был заложен фрегат европейского типа "Апостол Павел". Но теперь предстояли работы иного масштаба. Чтобы не затягивать с выполнением основной задачи, первую флотилию решили оснастить главным образом "традиционными" русскими кораблями - стругами, поскольку для этого не надо было готовить мастеров, они уже были. В течение нескольких месяцев построили около 1300 стругов, а также вспомогательные весельные суда. Не побрезговали даже банальными плотами.

Основные работы по строительству флотилии проводились на специально сооруженной верфи в Воронеже, где день и ночь трудились 25 тысяч человек. Была и вторая верфь, где готовили Азовскую флотилию. Находилась она в селе Преображенском, в котором Петр подолгу жил в детстве и юности, поскольку это было родовое гнездо его отца - царя Алексея Михайловича. В Преображенском строили двухмачтовые галеры с экипажем до 200 человек при 4-6 пушках. Большое количество членов команды объясняется тем, что галеры ходили не только под парусами: для увеличения скорости и маневренности на них использовали гребцов, которые управлялись с большими веслами (до 20 штук с каждого борта). Также галеры могли высаживать десант. Интересно, что эти галеры создавались как набор деталей, которые затем перевозили в Воронеж для окончательной сборки. Всего таким путем на Дон попало 22 галеры и 4 брандера. В качестве команд на галерном флоте первоначально использовались солдаты Преображенского и Семеновского полков.

Уже к маю 1696 года флотилия была готова, и ее незамедлительно отправили по Дону в Азовское море - для нового штурма турецкой крепости. Флотилию вел 36-пушечный флагман "Апостол Петр". Войска осадили Азов с суши, а флотилия устроила морскую блокаду. Подошедший на помощь осажденным турецкий флот даже не попытался вступить в сражение с Азовской флотилией. Постояв некоторое время на якоре, турецкая эскадра ретировалась. Без снабжения и боеприпасов гарнизон крепости не мог долго сопротивляться. 19 июля 1696 года турки сдались.

Столь удачный опыт убедил Петра I, что надо создавать большой флот с более солидными кораблями. Он предложил боярской Думе высказаться на эту тему. Идея царя выглядела разумной (особенно на фоне победы в Азове) и Дума приговорила: "Морским судам быть!" Там же решили строить 52 больших морских судна. Для этого Петр предложил поделить все население страны на "кумпанства". Например, каждые 10 тысяч крестьянских дворов составляли одно кумпанство, которое должно было на свои средства построить один корабль. На кумпанства были поделены буквально все сословия, включая духовенство. Позже количество заложенных кораблей увеличили до 77.

Помимо крестьян, купцов, духовенства и землевладельцев, свой вклад в строительство флота вносило и государство (казна). Для этого было учреждено адмиралтейство.

Создание флота привело к большим преобразованиям и в экономическом плане: потребовалось построить немало предприятий для производства корабельной оснастки и вооружений. После 1696 года нормой стало и обучение корабелов и моряков заграницей, а также приглашение иностранных специалистов.

А главное, что Московское царство получило ключ к созданию будущей империи - с флотом, портами, морским сообщением и торговлей с другими государствами.

Олег Галицких